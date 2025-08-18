Bandai Namco annuncerà domani un nuovo Tales of Remastered

HQ

Bandai Namco seguirà l'esempio di Nintendo con Kirby Air Riders e Sakurai, approfittando dell'attesa dei videogiocatori nelle ore che precedono l'Opening Night Live alla Gamescom, il più grande evento di videogiochi al mondo oggi. L'azienda giapponese ha appena anticipato l'annuncio di un nuovo gioco della serie Tales of Remastered, che sarà effettuato domani, 19 agosto alle 15:00 BST/16:00 CEST.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli su questo nuovo gioco, se non che si tratterà di una revisione di uno dei precedenti capitoli della longeva serie (come Tales of Symphonia Remastered e Tales of Graces F Remastered), che festeggia il suo 30° anno come esponente del genere JRPG nel 2025.

Potete seguire la presentazione del nuovo Tales of Remastered sul canale YouTube ufficiale di Bandai Namco qui.