Bandai Namco avrebbe sviluppato un nuovo picchiaduro

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Sembra che Bandai Namco stia lavorando a un nuovo picchiaduro. Questo non dovrebbe sorprendere troppo i fan dell'editore o del genere picchiaduro. Bandai Namco ha lavorato in passato su diversi grandi picchiaduro, da Tekken a Soul Calibur, oltre a molti picchiaduro legati all'anime, che trattano serie di successo come Dragon Ball, My Hero Academia, One Piece e altri.

Un recente annuncio di lavoro scoperto da MP1st ha fatto speculare freneticamente gli appassionati di giochi di combattimento, dato che Bandai Namco sta assumendo un game designer specifico per un nuovo picchiaduro. Attraverso la descrizione del lavoro tradotta e le responsabilità, non otteniamo troppi dettagli, ma vediamo che includerà effetti 3D, effetti sonori e livelli, oltre alla personalizzazione dei personaggi, lobby online e alcune funzionalità più attese.

I fan di Soul Calibur vorrebbero che questo nuovo gioco fosse il prossimo capitolo molto atteso della serie. Recentemente abbiamo avuto una presunta provocazione lo scorso autunno, ma si è rivelata niente. È anche possibile che questo gioco non sia un'uscita di Soul Calibur, ma un altro titolo di cui non siamo ancora a conoscenza. MP1st nota che Bandai ha lavorato molto su Super Smash Bros. Ultimate, quindi potrebbe arrivare un nuovo picchiaduro Nintendo. Inoltre, potremmo vedere un altro picchiaduro anime arrivare sui nostri schermi, il che non dovrebbe sorprendere considerando la storia di Bandai nel lavorare con questo medium.