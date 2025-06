Bandai Namco celebra i 30 anni di Ace Combat con un nuovo gioco

Ieri, il Jet Set Radio ha compiuto 25 anni e oggi è il momento di un altro compleanno che vale la pena festeggiare. Fu per PlayStation il 30 giugno 1995 che Ace Combat vide la luce del giorno.

Bandai Namco celebra questo con un video tributo che potete vedere qui sotto, e il direttore del marchio della serie Kazutoki Kono ha avuto alcune parole ben scelte da offrire, ringraziando i fan e dicendo, tra le altre cose:

"Negli ultimi trent'anni i tempi sono cambiati. I valori sono cambiati, le tecnologie si sono evolute. La nostra azienda e il nostro team si sono continuamente trasformati per navigare queste maree. In una parola, abbiamo abbracciato il cambiamento.

"Ci sono stati momenti in cui potremmo non aver soddisfatto pienamente le vostre aspettative. Ma credo anche che ci siano stati momenti in cui li abbiamo superati, in cui siamo saliti più in alto di quanto chiunque immaginasse".

Ancora più interessante, tuttavia, è una dichiarazione del fondatore di Namco Masaya Nakamura (che ha avviato l'azienda nel 1955), che suggerisce chiaramente che è giunto il momento per un nuovo capitolo della serie:

"Dopo tre incredibili decenni di adattamento al cambiamento, abbiamo costruito un legame di fiducia duraturo con tutti voi. Questa connessione è la forza che ha sostenuto la serie Ace Combat e l'ha proiettata nel futuro. Ora posso sentire questa verità in ogni fibra del mio essere. E sono orgoglioso, orgoglioso che il nostro costante impegno nel fornire valore e guadagnare la vostra fiducia ci abbia portato a questo 30° anniversario.

"E ora siamo pronti. Tutto è a posto. È tempo di spiccare il volo ancora una volta, verso vette ancora più alte".

Già quattro anni fa, è stato casualmente rivelato che i lavori su un nuovo Ace Combat erano iniziati. Da allora non abbiamo più sentito nulla a riguardo, ma a quanto pare sta arrivando il momento di mostrare cosa sta succedendo - forse questa settimana?

L'ultimo gioco della serie è stato Ace Combat 7: Skies Unknown, che è stato rilasciato nel 2019 e ha venduto oltre sei milioni di copie fino ad oggi.