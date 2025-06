Bandai Namco conferma un evento di gioco che si terrà questa settimana

HQ

Molti di noi sono andati in vacanza e stanno mangiando il gelato nel caldo spietato che attualmente ha paralizzato alcune parti d'Europa. Tuttavia, Bandai Namco non sembra avere intenzione di pianificare un'estate tranquilla. Ora l'editore giapponese rivela che una vetrina gremita è proprio dietro l'angolo dove possiamo aspettarci tante novità.

Allora, cosa c'è nel menu? Un breve video su Instagram rivela che possiamo aspettarci un nuovo My Hero Academia, Digimon Story: Time Stranger, Code Vein II, The Blood of Dawnwalker, Death Note: Killer Within, Everybody's Golf: Hot Shots, Little Nightmares III, Tekken 8 e molto altro ancora.

Il 2 luglio alle 20:00 BST / 21:00 CEST, prenderà il via il Bandai Namco Summer Showcase, che sembra potrebbe essere una vera festa per chiunque ami i giochi giapponesi.