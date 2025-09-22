Bandai Namco e Koei Tecmo firmano un accordo di distribuzione per i loro giochi in Europa

HQ

Oggi Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato la firma di un nuovo accordo per la distribuzione dei giochi di Koei Tecmo Europe LTD nella maggior parte dell'Europa e in parte dell'Oceania.

Dal 1° gennaio 2026, le filiali di Bandai Namco Entertainment Europe in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Italia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Islanda, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca, Australia e Nuova Zelanda gestiranno tutte le attività commerciali per le versioni fisiche dei videogiochi Koei Tecmo, che fino ad ora erano distribuiti sotto l'etichetta Plaion.

"Ricevere la fiducia di un editore giapponese affermato come Koei Tecmo è una testimonianza dell'incredibile lavoro che i nostri team di vendita locali hanno svolto per tutti i nostri partner negli ultimi anni", ha commentato Alberto Gonzalez Lorca, Southern European Region VP & Bus Dev di Bandai Namco Entertainment Europe. "Siamo onorati di assumerci la responsabilità di portare sul mercato i fantastici contenuti di Koei Tecmo".

"Siamo lieti di unire le forze con Bandai Namco, la cui eccezionale esperienza regionale e l'affidabile rete di distribuzione li rendono il partner ideale per espandere la portata retail di Koei Tecmo in EMEA e ANZ. Questa collaborazione segna un nuovo entusiasmante capitolo basato su valori condivisi e fiducia", ha aggiunto Toshiaki Inoue di Koei Tecmo Europe.

Una delle prime major release a beneficiare di questo nuovo accordo sarà Nioh 3, l'attesissimo sequel ARPG, il cui rilascio è ancora previsto per l'inizio del prossimo anno.