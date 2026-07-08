Bandai Namco, Game Freak, PlayStation, Capcom e altri sono protagonisti della lista completa degli espositori del Tokyo Game Show 2026

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Mentre qui in Europa contiamo i giorni che mancano di nuovo alla Gamescom, che ci regala uno dei momenti più intensi del calendario Gamereactor, dall'altra parte del mondo il Giappone si sta preparando per il 30° anniversario del Tokyo Game Show. TGS 2026 sembra un evento di grande epoca, dimostrato dalla quantità di grandi nomi che parteciperanno a essa.

Come mostrato nella lista ufficiale degli espositori per il Tokyo Game Show 2026, ci sono centinaia di sviluppatori, editori e aziende che danno il meglio di sé a TGS. Nomi importanti includono lo sviluppatore di Pokémon Game Freak, PlayStation, Capcom, Bandai Namco, Koei Tecmo, Konami, Sega/Atlus, Square Enix, Level 5 e molti altri.

Tokyo Game Show 2026 si svolge dal 17 al 21 settembre di quest'anno e presenterà ogni tipo di annuncio dall'industria videoludica giapponese. Essendo uno dei pochi grandi eventi in cui PlayStation appare regolarmente e con sempre più grandi nomi ogni anno, sta rapidamente diventando uno show che i giocatori non possono perdersi se vogliono restare aggiornati su tutto ciò che accade nell'industria.