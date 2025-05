Bandai Namco registra una crescita annua dei profitti del 995%

HQ

Bandai Namco ha registrato un'enorme crescita dei suoi profitti di gioco, vedendo i profitti crescere di un enorme 995% a $ 475 milioni nel corso dell'anno finanziario che si concluderà a marzo 2025. Inizialmente, questi profitti erano previsti a 208 milioni di dollari.

Secondo il rapporto di GameBiz (via Automaton), Bandai Namco attribuisce questo successo a una moltitudine di fattori, ma l'aumento delle vendite di giochi per console sembra essere un grande contributo. Le vendite di giochi per console sono aumentate del 42,6%, con titoli come Dragon Ball: Sparking! Zero ha venduto più di 5 milioni di copie e anche il DLC per il popolarissimo Elden Ring uscito lo scorso anno.

Anche gli sforzi di Bandai Namco per il mobile hanno visto un aumento, con i giochi su licenza Dragon Ball e One Piece che hanno portato entrate in particolare. Dopo l'anno fiscale precedente, che ha visto Bandai Namco rivalutare le proprie finanze a causa di progetti cancellati e di un ambizioso MMORPG che ha sottoperformato, sembra che l'azienda sia tornata a oscillare. Con Elden Ring: Nightreign e altri in uscita quest'anno finanziario, forse vedremo una crescita continua per l'editore.