Bande di zombie, vecchie e nuove si scontrano nell'ultimo filmato di Call of Duty: Black Ops 7

Ora che la trama della modalità Zombies di Call of Duty: Black Ops 6 è nei libri, tutti gli occhi sono puntati su Black Ops 7 e su come gli eventi continueranno dopo il combattimento all'inizio di Janus Towers. Anche se non lo sapremo con certezza fino al 14 novembre, quando il gioco verrà lanciato per intero, è stato condiviso un trailer cinematografico per la modalità, che rivela che offrirà un roster ampliato e che la squadra dovrà affrontare un nuovo e terrificante male.

In totale, possiamo aspettarci il ritorno del team di Grigori Weaver,Black Ops 6 la dottoressa Elizabeth Grey, il maggiore Mackenzie "Mac" Carver e Maya Aguinaldo, ma ora sono supportati dai famosi favoriti Tank Dempsey, Takeo Masaki, Nikolai Belinski e il dottor Edward Richtofen.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dal punto di vista della storia, ci viene detto che gli eventi di Janus Towers hanno visto la banda trascinata nel Dark Aether dove sono ora intrappolati e alla mercé di un nuovo cowboy che porta totem che sembra succhiare le anime degli otto personaggi dai loro corpi. Questo sembra impostare una trama in cui devono trovare e affrontare il cowboy per reclamare la loro umanità.

Questo è tutto ciò che abbiamo dedotto, intendiamoci, poiché ci è stato detto di aspettarci ulteriori e specifiche informazioni già la prossima settimana, quando un altro blog di Call of Duty rilascerà e fornirà dettagli su "ampio gameplay, sistemi, nemici e contenuti in arrivo su Black Ops 7, direttamente dal team Zombi di Treyarch!"

Dai comunque un'occhiata al trailer cinematografico qui sotto e sfruttalo come puoi.