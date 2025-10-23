Bang & Olufsen Beoplay Eleven

Bang & Olufsen ha un po' di reputazione, non è vero? Anche meritato. Sono noti per offrire un suono caratteristico che è riconoscibile, persino iconico, e per combinare questo con materiali sorprendenti e un senso estetico e artigianale lussuoso e orientato ai dettagli. In altre parole, sono un vero marchio di lusso.

Pertanto, non ha davvero senso guardare le loro cuffie in-ear, Eleven, e concludere che solo perché costano $ 429, sono automaticamente una delusione, o addirittura scarse.

Prendiamoci un momento per considerare cos'è effettivamente Eleven. Una custodia in alluminio relativamente piccola (ma più grande di un certo numero di modelli concorrenti) che supporta sia la ricarica wireless USB-C che Qi. All'interno si trovano i due dispositivi, che combinano la plastica opaca con l'alluminio. Sono prodotti in modo piuttosto squisito, ma anche se c'è una sorta di "stelo", non possono essere schiacciati, perché il controllo avviene esclusivamente attraverso piccole superfici tattili circolari su ciascuna di esse. È qui che B&O inciampa davvero, perché essere in grado di "spremere" questo stelo è un modo piuttosto carino di utilizzare le cuffie in-ear, come dimostrato da Apple AirPods Pro da molti anni ormai. Invece, sei costretto a utilizzare queste superfici tattili, che sono sorprendentemente piccole e quindi non così precise come sperato.

Detto questo, la custodia, il LED pulsante che indica il livello della batteria, i magneti che tengono in posizione sia il coperchio che i dispositivi, sono tutti ben progettati e realizzati in modo efficace, e si nota questa attenzione ai dettagli nell'uso quotidiano. È abbastanza chiaro che Bang & Olufsen sa ancora come mettere insieme queste cose. E sì, è tutto certificato IP57, il che è molto gradito.

Ogni unità è dotata di un driver elettrodinamico al neodimio da 9,2 mm che opera nella gamma di frequenza 20-20.000 Hz. È supportato il Bluetooth 5.2, che generalmente fornisce una portata e una chiarezza impeccabili senza che tu debba preoccuparti di quanto ti allontani dal dispositivo di riproduzione, e sono supportati anche codec più seri come aptX Adaptive, AAC e SBC. Non c'è il supporto LDAC, il che so che genera alcuni che vorrebbero vedere il supporto per questi codec di fascia alta come abbastanza necessario per mantenere questa identità di lusso. Ad essere completamente onesti, dubito che il gruppo di consumatori previsto si preoccupi di questo genere di cose, ma ovviamente c'è un motivo nel dire che se sei il più costoso, dovresti avere l'intero pacchetto.

Fortunatamente, Eleven compensa questo con un ANC piuttosto favoloso. B&O dichiara una riduzione del rumore due volte più buona rispetto al modello precedente, EX. Non posso commentare questo a priori, ma devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso sia dall'eliminazione prolungata che improvvisa del rumore in un ambiente urbano affollato, che alle mie orecchie è alla pari, ad esempio, con AirPods Pro. No, non è stata un'esperienza trasformativa, ma Bang & Olufsen offre dove conta e anche il loro Transparency Mode è piuttosto impressionante su tutta la linea.

Vorrei anche menzionare la nuova funzione Wind Guard, che è specificamente progettata per mascherare ed eliminare il rumore del vento durante le chiamate. Non battono il quasi magico Galaxy Buds Pro 2 di Samsung su quel fronte, ma è davvero impressionante e un enorme balzo in avanti su un parametro che usi ogni singolo giorno.

Fin qui, tutto bene, giusto? Ma c'è un po' di tallone d'Achille qui, perché la durata della batteria non è stata all'altezza delle mie aspettative durante il periodo di test. Ho misurato circa 5,5 ore con una singola carica e dovrebbero esserci circa quattro ricariche complete nella custodia, quindi ciò significa che stiamo guardando a circa 20 ore in totale. Queste stime sono con ANC attivato, ma trovo un po' inutile misurare la durata della batteria con una delle funzioni chiave attivate. Purtroppo non è abbastanza buono.

Fortunatamente, il Eleven suona abbastanza magico, e questo è sufficiente per fungere da fattore attenuante centrale, ad essere completamente onesti. La firma è calda, la gamma sembra ampia, e sia che io abbia lanciato Bill Evans ' leggermente delicato Nardis su di esso, la deliziosa consegna di Krister Moltzen dell'eccellente podcast Third Ear Dæmonernes Verden (seriamente, sono così talentuosi) o più duri Soulwax remix della mia giovinezza leggermente più selvaggia, il Eleven mi ha dato alcune esperienze sonore davvero interessanti che si distinguono per essere tra le migliori di negli ultimi anni.

Ma devono anche esserlo prima che il prezzo abbia senso. Bang & Olufsen si avvicina qui, abbastanza vicino. Penso che l'interfaccia dovrebbe essere ripensata, non mi piace usare la punta del dito per controllare a malincuore i dispositivi in questo modo e la durata della batteria dovrebbe aumentare del 20-30%, soprattutto considerando le dimensioni del case. Detto questo, la qualità delle chiamate, la qualità del suono e la qualità costruttiva sono tra le forze trainanti più essenziali, ed è qui che otteniamo una schiacciata in tutte e tre le categorie, chiaramente.