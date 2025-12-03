Il Bang & Olufsen Beoplay H100 è un prodotto di punta sotto ogni aspetto, che si tratti di prezzo, nome (si basa sull'H95), prezzo (€1.700 e no, non hai letto male), suono e qualità costruttiva. Il comunicato stampa è stato molto diretto:

"Beoplay H100 eleva ciò che abbiamo realizzato negli ultimi dieci decenni e definisce il nostro futuro: un'era in cui un suono bello è costruito per durare. Rappresenta il vero potenziale di ciò che può essere un indossabile audio Bang & Olufsen," come spiegato dal CEO Kristian Teär.

Quindi, hai le cuffie promesse e definitive? Bene... più o meno. Il touchpad laterale delle cuffie è in vetro e si sente davvero piacevole al tatto, e onestamente, eleva la sensazione premium del prodotto. Le coppie hanno anche un bordo rotante che funziona come un gigantesco quadrante, molto tattile e piacevole da usare, dove uno controlla il volume e l'altro l'ANC, di serie. Ah, e sono vestiti di pelle d'agnello, perché nonostante le opinioni moderne sull'uso di prodotti animali, usare un tessuto morbido e soffice non era abbastanza esclusivo.

HQ

La fascia usa magneti per tenere fermo il cuscino interno del tessuto in posizione, tuttavia, con mio grande fastidio, si staccano con pochissima forza, e quella parte secondo me merita davvero un aggiornamento, dato che si può facilmente fare con magneti più forti. E il cavo è fatto naturalmente nello stesso modo, esagerato...

Annuncio pubblicitario:

Il campione di recensione era in "Hourglass Sand", o come direbbero le persone normali, grigio chiaro. Anche se sto facendo pignolo, questi nomi sono quasi pretenziosi, con una versione diversa, "Albicocca al Tramonto", che non ha senso, dato che è di un color pesca rossastro/rosa scuro, mentre un'albicocca è gialla e rosso brillante. E mentre la sabbia a clessidra può essere grigia, spesso è di un grigio scuro, e personalmente penso al marrone chiaro quando si usa la parola "sabbia", non un grigio molto chiaro, ma sto divagando. Gli accenti dorati sulle copere, poiché il metallo è colorato, conferiscono una sfumatura simile alla sabbia.

Mi piace la combinazione di una cornice in metallo e un touchpad in vetro, insieme a un tessuto estremamente comodo, perché è una sensazione piacevole indossarli mentre le orecchie sono avvolte dalle morbide coperchi, e la forza di serraggio è giusta per garantire che la fascia tiri poco verso il basso sulla testa.

Dal punto di vista tecnico, utilizza driver in titanio da 40mm, come si nota da alcuni marchi di fascia alta, e offre un "audio Hi-Res, accordato dai rinomati tonmeister Bang & Olufsen". Inoltre, ci viene detto che "abbiamo selezionato con cura codec audio per Beoplay H100 che sono in linea con i nostri obiettivi di qualità audio eccezionale", ma c'è un piccolo problema con questa affermazione, dato che supporta solo codec AAC e SBC... Entrambi sono codec a bassa risoluzione che offrono una qualità audio pari al peggiore Spotify che può offrire, mentre l'audio in alta risoluzione è possibile solo con una connessione cablata e, anche in quel caso, funziona solo a 24 bit/96 kHz, nonostante la maggior parte dei servizi di streaming di fascia alta offra 24 bit/192 kHz...

Annuncio pubblicitario:

Trovo confuso e contraddittorio che la pagina prodotto parli di audio ad alta risoluzione e qualità audio eccezionale in un paio di cuffie che sono assurdamente costose rispetto a un prodotto mainstream, eppure non supportano alcun standard moderno ad alta risoluzione per il Bluetooth, che credo sia il caso d'uso il 99% delle volte. AptX Lossless alzerebbe letteralmente la qualità del suono di quattro volte fino allo standard CD, e Aptx HD potrebbe portarlo a un audio wireless completo a 24 bit, dato che ci sono altre cuffie con un design altrettanto valido che lo fanno a un quarto dello stesso costo. Non offrire un vero audio wireless ad alta risoluzione nel 2025, quando contemporaneamente si addebitano oltre 1.500 € per il prodotto, è onestamente inaccettabile.

L'app dedicata è davvero bella, con un'interfaccia utente pulita e fluida e aggiornamenti frequenti. È esattamente come mi piace e preferisco che venga fatto. L'EQ va bene, ma chiamarlo EarSense forse è un po' troppo per il marketing per i miei gusti, dato che "offre un'esperienza d'ascolto personale e senza pari adattando il suono all'unica vestibilità di chi la indossa in tempo reale". Non sono sicuro di cosa c'entri la vestibilità delle cuffie con il DSP e, dato che sono a 320kbps, non saranno mai "impareggiabili".

L'ANC è davvero buono - anche se dubito che vengano usati tutti e 10 i microfoni - ma è davvero potente e riesce a bloccare anche le persone più chiassose nei dintorni, senza però risultare sgradevole come il vecchio Parrot Zik che sembrava l'interno di una camera anecoica, cosa che davvero non consiglio di provare nonostante suona davvero bene. Questo significa che il H100 è adatto sia per ambienti di lavoro che per il pendolarismo, e anche se non è in alcun modo consigliato, potresti indossarli per ore al giorno senza problemi.

Per aumentare la facilità d'uso, la funzione automatica on/off, o meglio pausa/riproduzione, funziona molto bene. Ti abitui presto a farli accendere da soli, invece di premere pulsanti come un contadino medievale. Riproducono poco più di 30 ore a seconda del livello SPL, e l'unico vero miglioramento su quella parte sarebbe stata la ricarica del Qi2, che li avrebbe resi quasi perfetti per l'uso quotidiano.

Quindi, qualità costruttiva fantastica, ANC fantastico, audio piuttosto buono, ma una netta mancanza di supporto audio HD... No grazie, per me è semplicemente un motivo per non avere più che fare da indosso.