Banjo-Kazooie Il compositore dice che "c'è una piccola possibilità" per un nuovo gioco nella serie

HQ

Ancora oggi, ogni anno emergono speculazioni che potrebbe esserci un nuovo Banjo-Kazooie in preparazione, ma ogni volta che Microsoft conclude un evento, diventa chiaro che nemmeno questa volta è successo nulla. Ma forse non è perso ogni speranza.

Il compositore della serie, Grant Kirkhope, ha già detto che la serie è morta e sepolta, ma crede che le probabilità siano in realtà aumentate di recente. In un'intervista con FRVR, spiega:

"Dicevo sempre che non c'era alcuna possibilità di un altro Banjo-Kazooie gioco, e ora sento che c'è una piccola possibilità."

Dice di conoscere personalmente tre aziende che hanno presentato un nuovo gioco nella serie, tutte rifiutate da Rare, ma se mai dovesse essere considerato un nuovo titolo, gli piacerebbe partecipare di nuovo. Tuttavia, crede che "Rare non lo farebbe mai perché sono troppo impegnati", anche se sappiamo, d'altra parte, che lo studio Toys For Bob della Spyro è interessato. Lo stesso Kirkhope dice anche che Day 4 Night Studios, che attualmente sta lavorando a Bradley the Badger (con lo stesso compositore), sarebbe adatto a questo compito.

E detto questo, tutto quello che possiamo fare è incrociare le dita ancora una volta.