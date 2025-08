Barbie porterà l'avventura equestre Horse Trails su PC e console questo ottobre

Outright Games ha un altro videogioco per famiglie che verrà lanciato questo autunno. Dopo i recenti annunci di NBA Bounce, Gabby's Dollhouse e Chicken Run, il prossimo gioco dell'editore lo vedrà collaborare con Mattel tutto per una nuova e scintillante avventura con protagonista Barbie.

Conosciuto come Barbie Horse Trails, questo gioco è più o meno quello che sembra, in quanto è un'avventura open-world per giocatore singolo in cui l'obiettivo è quello di mettersi nei panni di un Barbie per esplorare il più ampio Canterbury Trails Park tutto a cavallo, tutto sviluppato da PHL Collective.

Il gioco presenterà due opzioni giocabili, Barbie "Brooklyn" Roberts o Barbie "Malibu" Roberts, e le due opzioni cavalcheranno un pony noto come Lucky, che può essere controllato e guidato attraverso il mondo per trovare e completare missioni ispirate alla natura e scoprire tesori a lungo nascosti.

L'idea vedrà il Barbies essere Junior Rangers-in-Training nella divisione Park Rangers guidata dalla zia di Ken Lady Carson. Durante l'avventura che porterà il Barbies in giro per i vari biomi, per conoscere l'ecosistema e l'ambiente, possiamo anche aspettarci di imbatterci in vari volti familiari come Ken, Teresa, Nikki e Daisy. A questo si aggiunge la possibilità di legare con il cavallo Lucky attraverso attività di cura del cavallo, esprimendo il tuo stile attraverso la personalizzazione dell'abito, risolvendo misteri insieme a Dr. Potts e anche utilizzando la cattura in-game per documentare il tuo viaggio.

Con tutto questo pianificato, l'obiettivo è lanciare Barbie Horse Trails su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Switch 1 il tutto il 10 ottobre. Dai un'occhiata ad alcune immagini del gioco qui sotto.