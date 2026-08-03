Barbie Sequel del film ritardato a causa di dispute salariali

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Non appena sono arrivati i numeri al botteghino dopo il primo weekend del film Barbie, le conversazioni su un sequel hanno iniziato a conquistare internet. Anche se il film sembrava un'ottima esperienza one-and-done, la regista Greta Gerwig e il marito Noah Baumbach hanno un'idea per un sequel. È un concetto che stanno però tenendo nascosto, mentre continuano le dispute salariali con la Warner Bros.

Le dispute salariali non sono tra Gerwig e lo studio. Invece, si ritiene che il capo della Warner Bros., David Zaslav, non voglia firmare gli assegni per gli attori principali del film. Secondo il New York Times, Ryan Gosling avrebbe apparentemente chiesto 20 milioni di dollari per tornare nei panni di Ken. Anche Margot Robbie è in discussione per un ricco accordo con la partecipazione degli utili, qualora dovesse tornare nel ruolo di Barbie.

Il filmBarbie ha incassato ben oltre 1 miliardo di dollari al botteghino, quindi sembra ovvio buttare soldi su Robbie e Gosling finché non torneranno entrambi. I due hanno firmato un contratto per un solo film per apparire nel successo del 2023, quindi non c'è garanzia che torneranno se l'accordo non viene chiuso. Anche Warner Bros. è in servizio qui per ottenere un nuovo contratto, altrimenti i diritti per Barbie torneranno a Mattel a dicembre.

"Abbiamo un accordo sui diritti con Mattel e abbiamo fatto una serie di grandi offerte per cercare di finalizzare gli accordi per realizzare il prossimo film 'Barbie '. Purtroppo, finora non siamo riusciti a raggiungere un accordo," hanno dichiarato i co-presidenti della Warner Bros. Pam Abdy e Michael De Luca in una dichiarazione.