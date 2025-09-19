Barça e City vincono ma mancano le Top Eight dell'UCL

HQ

La prima giornata della UEFA Champions League 2025-26, distribuita su tre giorni, è ormai completa, con gli incontri di ieri sera giocati e quindi è stata stabilita una prima classifica per la fase di campionato in corso.

Newcastle - FC Barcelona e Manchester City - SSC Napoli sono stati gli scontri più importanti, con i campioni di Spagna che hanno fatto visita a un Newcastle di ritorno, che è stato eliminato nella fase a gironi dell'UCL due anni fa e non si è qualificato per il nuovo formato la scorsa stagione. Nel frattempo, i campioni d'Italia hanno viaggiato per affrontare la sempre temibile squadra di Manchester.

Anche se il Newcastle si è dimostrato un osso duro per i primi 20 minuti, con un pressing incessante e un'intensità impressionante, alimentata dal pubblico di casa, il Barça ha trovato il suo stile di gioco abbastanza presto da calmare le acque, controllare la partita e alla fine uscire vittorioso. E anche se tutto questo è stato merito dei soliti sospetti registi come Pedri e De Jong, sono stati i due acquisti della squadra catalana, il portiere Joan García e l'attaccante Marcus Rashford, a risolvere attivamente la vittoria, con il primo che ha negato le poche occasioni create dai padroni di casa e il secondo che ha segnato una doppietta in modo insolito: Un colpo di testa dal dischetto e un bellissimo cross di Folha Seca da fuori area. Il Newcastle ha segnato l'1-2 all'ultimo minuto, ma la squadra ospite ha ripreso il controllo della palla per renderla definitiva nei tempi di sconto.

Erling Haaland è ora il giocatore più veloce di sempre a raggiungere i 50 gol in UCL

C'erano molte aspettative per vedere il Napoli debuttare in UCL in questa stagione dopo la brillante campagna dell'anno scorso, ma era in trasferta, all'Etihad Stadium piuttosto che in casa, il Diego Armando Maradona, e si può fare solo così tanto contro un cartellino rosso anticipato e un norvegese chiamato Erling Haaland. Di Lorenzo è stato espulso già al 26', il che ha casualmente rovinato un altro ritorno, quello di Kevin De Bruyne contro la sua ex squadra, poiché è stato immediatamente sostituito da Conte. Da lì, Haaland ha segnato al 56', diventando il giocatore più veloce di sempre a raggiungere i 50 gol in Champions League, in sole 49 partite, superando il record di 66 di Ruud van Nistelrooy. Anche se il Napoli ha resistito grazie alle parate del portiere Milinkovic-Savic, Jérémy Doku ha siglato la vittoria locale nell'esordio dell'UCL.

Tuttavia, sia il Barça che il Man City sono scesi a un soffio dall'ambita classificata tra i primi otto per ora, a causa della differenza reti. Segui il link qui sopra per vedere la classifica completa dell'UCL... e il suo sorprendente leader attuale.