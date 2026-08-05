Barcellona annuncia il record di acquisto della squadra femminile di Kerolin per 1,5 milioni di euro

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Kerolin Nicoli, conosciuta semplicemente come Kerolin, un'attaccante brasiliana di 26 anni, è diventata il trasferimento più costoso mai realizzato dalla squadra femminile del FC Barcelona, per una cifra di circa 1,5 milioni di euro, inclusi i compensi fissi e variabili, pagati al Manchester City, dove Kerolin ha giocato per una stagione e mezza, vinse la Women's Super League e la Women's FA Cup la scorsa stagione.

Prima del Manchester City, ha giocato per il North Carolina Courage nella National Women's Soccer League, così come per il Madrid CFF e diversi club brasiliani, tra cui Palmeiras, Osasco Audax e Corinthians, dove ha vinto la Libertadores nel 2017; ha inoltre vinto due volte la Copa América con il Brasile nel 2022 e 2025, e la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Porterà al Barça versatilità in attacco, compensando la partenza di Salma Paralluelo per l'Olympique Lionnais, con il club che ha sottolineato la sua "capacità di sbilanciare le difese in situazioni uno contro uno, la sua velocità e il suo occhio per il gol".

La sua cifra di trasferimento la rende una delle giocatrici più costose di sempre nel calcio femminile, più o meno come quanto il Real Madrid ha pagato per Felicia Schroder per l'Hacken quest'estate, e solo dietro le vendite di Alyssa Thompson dall'Angel City al Chelsea e di Grace Geyoro dal PSG alle London City Lionesses lo scorso anno (entrambe intorno a 1,65 milioni di euro)