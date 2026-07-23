Barcellona annuncia l'acquisto di Karim Adeyemi, riunendosi con Hansi Flick
Hansi Flick si riunisce con un giocatore che conosce bene e migliora la rosa del Barcellona.
Il FC Barcelona ha ufficialmente confermato che Karim Adeyemi si unirà al club per le prossime cinque stagioni, fino al 2031, riunendosi con Hansi Flick. Adeyemi, un'ala di 24 anni nota per i suoi quattro anni al Borussia Dortmund, è stato ingaggiato per 22 milioni di euro più 7 milioni di euro in aggiunte, quando aveva ancora un anno di contratto con la Bundesliga.
Diventa il secondo acquisto dell'estate, dopo Anthony Gordon: due rinforzi nell'attacco per compensare l'uscita di Robert Lewandowski, la fine del prestito di Marcus Rashford, mentre il futuro di Raphinha e Ferran Torres non è ancora assicurato.
Adeyemi fa parte anche della nazionale tedesca dal 2021. Flick era allora allenatore tedesco e ha dato ad Adeyemi il suo debutto in prima squadra con la Germania, anche se Nagelsmann non è stato scelto per la rosa per la Coppa del Mondo 2026. Jürgen Klopp lo convocherà per le prossime partite della Nations League a settembre e ottobre?