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Il FC Barcelona ha ufficialmente confermato che Karim Adeyemi si unirà al club per le prossime cinque stagioni, fino al 2031, riunendosi con Hansi Flick. Adeyemi, un'ala di 24 anni nota per i suoi quattro anni al Borussia Dortmund, è stato ingaggiato per 22 milioni di euro più 7 milioni di euro in aggiunte, quando aveva ancora un anno di contratto con la Bundesliga.

Diventa il secondo acquisto dell'estate, dopo Anthony Gordon: due rinforzi nell'attacco per compensare l'uscita di Robert Lewandowski, la fine del prestito di Marcus Rashford, mentre il futuro di Raphinha e Ferran Torres non è ancora assicurato.

Adeyemi fa parte anche della nazionale tedesca dal 2021. Flick era allora allenatore tedesco e ha dato ad Adeyemi il suo debutto in prima squadra con la Germania, anche se Nagelsmann non è stato scelto per la rosa per la Coppa del Mondo 2026. Jürgen Klopp lo convocherà per le prossime partite della Nations League a settembre e ottobre?