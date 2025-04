Barcellona e PSG dormono ma si qualificano per le semifinali di Champions League

HQ

Aston Villa e Borussia Dortmund hanno avuto una battaglia in salita contro Paris Saint-Germain e Barcellona, con un deficit rispettivamente di due e quattro gol. Ma entrambi sono andati molto vicini a ottenere una rimonta, forse sorprendentemente perché pochi si aspettavano che PSG e Barça avrebbero finito per fare uno dei loro peggiori sforzi della stagione. Entrambe hanno perso le partite di martedì, ma entrambe si sono qualificate in totale.

Incoraggiati dai loro tifosi locali, l'Aston Villa e il Borussia Dortmund, che erano considerati le squadre con meno possibilità di vincere la Champions League, hanno resistito all'occasione e non si sono arresi. Al Villa Park l'Aston Villa reagisce e trasforma lo 0-2 in 3-2, cogliendo la rimonta: un gol in più degli inglesi avrebbe significato i tempi supplementari.

A Dortmund, Serhou Guirassy ha segnato una tripletta che ha scioccato il Barcellona, anche se un po' di sfortuna (un autogol di Rami Bensebaini) ha fatto sì che il Borussia fosse sotto di due gol in totale. Nonostante tutto, l'ottava squadra della Bundesliga ha dominato la capolista della Liga, con 18 tiri e 11 in porta contro solo sette tiri e 2 in porta degli ospiti.

Tuttavia, il vantaggio che avevano all'andata è stato sufficiente per Barcellona e PSG per assicurarsi la qualificazione alle semifinali, e ora attendono le altre due semifinaliste. Riusciranno Real Madrid e Bayern a rimontare stasera contro Arsenal e Inter?