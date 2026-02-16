Barcellona rimarrà ufficialmente nel calendario della Formula 1 fino al 2032, ma solo ogni due anni

HQ

La Formula 1 rimarrà a Barcellona fino al 2032, nonostante l'aggiunta di Madrid come nuova sede per il Gran Premio di Spagna, a partire da settembre 2026. Tuttavia, si alternerà con il Gran Premio del Belgio, svolgendosi solo negli anni pari: 2028, 2030 e 2032.

Il Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló ospita il Gran Premio di Spagna ogni anno dal 1991 (con Nigel Mansell vincitore in quel primo anno). negli ultimi anni, è stato vinto da Lewis Hamilton (2017-2021), Max Verstappen (2016, 2022-2024) e Oscar Piastri nel 2025.

Dal 2026, il Gran Premio ufficiale di Spagna si sposterà a Madrid, ma il contratto tra la Formula 1 Management e il Circuito di Montmeló e il consiglio di Barcellona è rimasto fino al 2026, con la gara che ha cambiato nome in GP de Barcelona-Catalunya, che si è svolta dal 12 al 14 giugno 2026. Oggi è stato annunciato il rinnovo del contratto, ma in anni alterni.

Nei prossimi sei anni, quel posto nel calendario F1 sarà alternato tra Barcellona e Spa-Francorchamps, in Belgio. Il Gran Premio del Belgio si terrà nel 2027, 2029 e 2031, mentre il Gran Premio Barcellona-Catalogna si terrà nel 2028, 2030 e 2032. Madrid ospiterà il Gran Premio di Spagna ogni anno dal 2026 al 2035.

La rotazione tra Barcellona e Spa-Francorchamps non è stata l'unica modifica recente nella mappa della F1, poiché il circuito Portimão in Portogallo, che ha partecipato alle stagioni Covid-19 del 2020 e 2021, sarà incluso nel 2027 e 2028, sostituendo il Gran Premio d'Olanda, che si terrà per l'ultima volta nel 2026.