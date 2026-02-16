Barcellona, sconvolta dal Girona, perde la leadership della LaLiga

HQ

Il FC Barcelona fu sconfitto dal Girona in LaLiga, 2-1, e perse la leadership in LaLiga, chiudendo la settimana 24 a due punti dal Real Madrid. Il Barcellona ha ora subito due sconfitte consecutive, dopo il 4-0 subito contro l'Atlético de Madrid in Copa del Rey.

Girona, squadra di metà classifica in LaLiga (attualmente dodicesima, ma qualche mese fa era vicina alla retrocessione), ha sorpreso un Barcellona ancora toccato con una prestazione davvero solida, in cui ha tirato nove volte in porta contro i quattro tiri in porta del Barça. Lamine Yamal ha sbagliato un rigore alla fine del primo tempo e, nonostante il primo gol di Pau Cubarsí in Liga, il Girona ha risposto rapidamente con una serie di attacchi, la maggior parte respinti dalle mani di García.

Thomas Lemar ha segnato appena tre minuti dopo il gol di Cubarsí, e Fran Beltrán ha aggiunto un gol finale all'86° minuto, che è stato contestato dai giocatori del Barça a causa di un possibile fallo su Jules Koundé in precedenza. Un'azione che sicuramente alimenterà le proteste del Barcellona contro gli arbitri in Spagna...

Com'è la corsa tra Barcellona e Madrid in LaLiga?

Con il Real Madrid che prolunga una striscia di otto vittorie consecutive in LaLiga sabato con un 4-1 contro la Real Sociedad (inclusi le ultime tre partite di Xabi Alonso in LaLiga e le prime cinque di Arbeloa), la corsa al titolo di campione resta aperta e cambia schieramento: dopo la sconfitta di lunedì contro il Girona e quella di gennaio contro la Real Sociedad, il Barcellona scende al secondo posto con 58 punti, e Madrid rimane in testa con 60 punti. Molto dietro ci sono Villarreal e Atlético de Madrid, con 45 punti.