Barrack Obama e Larry David si alleano per insegnarci la storia americana in una nuova serie TV

HQ

Molti di noi hanno pianto quando l'ultima stagione di Curb Your Enthusiasm è andata in onda nella primavera del 2024, ma ora sappiamo cosa farà Larry David dopo, e non è un progetto che avevamo sulla cartella del bingo per il 2025. David sta collaborando con l'ex presidente Barack Obama per esplorare la storia degli Stati Uniti in tempo per il 250° anniversario del paese.

L'idea è quella di offrire episodi di mezz'ora in una lezione di storia che supponiamo non sarà eccessivamente seria. La serie non ha ancora un titolo o una data di uscita, ma è prodotta dalla società Higher Ground di Obama, e scritta da Larry David insieme al suo partner di lunga data Jeff Schaffer (che ne è anche il regista). Il concetto è così riassunto:

"Il presidente e la signora Obama hanno voluto onorare il 250° anniversario dell'America e celebrare la storia unica della nostra nazione in questa occasione speciale... Ma poi Larry David ha chiamato".

Lo stesso Barack Obama commenta tutto in modo malizioso:

"Mi sono seduto al tavolo con alcuni dei leader più difficili del mondo e ho lottato con alcuni dei nostri problemi più intrattabili. Niente mi ha preparato a lavorare con Larry David".

Probabilmente potremo guardare la serie su HBO Max, dato che il comunicato stampa è stato pubblicato sul sito web di Warner Bros. Discovery, ma si tratta di pura speculazione da parte nostra. Cosa ne pensi della combinazione di Larry David, Barrack Obama, eventi storici e satira?