Bat-Fam: Stagione 1

Recentemente, Prime Video ha dato una nuova interpretazione della formula di Batman presentando una versione della storia che è stata fatta su misura per i più giovani. Era un piccolo episodio in edizione speciale noto come Merry Little Batman e raccontava come Bruce Wayne accogliesse suo figlio adottivo Damian nell'ovile dell'essere il Caped Crusader, il tutto in missione per sventare alcuni dei criminali d'élite di Gotham. Se sei un fan di Batman e non hai visto Merry Little Batman, non dovresti preoccuparti troppo perché questo è un progetto che è fatto prevalentemente per i bambini, e per di più per i bambini piccoli. Si potrebbe arrivare a definirla un'esperienza "My First" Batman.

A novembre, Prime Video è tornato con un'estensione di questa premessa sotto forma di una serie TV animata a tutti gli effetti nota come Bat-Fam. Come si potrebbe insinuare, espande l'idea alla più ampia famiglia Batman e include anche una miriade di altri individui stravaganti come Ra's Al Ghul e Man-Bat, ma l'idea principale di vedere Bruce e Damian collaborare per mantenere le strade di Gotham pulite dal crimine risuona ancora.

È una premessa divertente che dà tutti i tipi di giri unici alle varie personalità di Gotham, il tutto con il tradizionale tocco di uno spettacolo per bambini in cui ogni episodio tenta di trasmettere un messaggio fondamentale. Un episodio ruota attorno al Mad Hatter e sua figlia Sad Hatter tenta di spiegare che non si dovrebbe giudicare un libro dalla copertina, un altro sui cattivi riformati cerca di mostrare che le persone possono cambiare quando viene dato il giusto incoraggiamento, un altro in cui Bruce mantiene segreti a Damian mostra che non dovresti nascondere informazioni a coloro che sono importanti per te. Ancora una volta, è uno spettacolo per bambini molto tradizionale e familiare nello stile e nel formato, ma nascosto sotto il mantello e il cappuccio di Batman.

Per quanto riguarda il modo in cui lo show si avvicina alla premessa di Batman, è una versione un po' strana in quanto piega anche la natura di molti dei grandi cattivi DC per adattarla al suo scopo, tanto che i fan del Dark Knight potrebbero avere difficoltà a riconoscere il prodotto finale a volte. Ma ancora una volta, come accennato in precedenza, questa serie non è fatta per i fan veterani che conoscono ogni angolo del personaggio, è per i giovani. E a tal fine, dovresti aspettarti interpretazioni e dialoghi semplici e sicuri. Nessuno dei personaggi e il modo in cui vengono pronunciate le loro battute vocali sono particolarmente stimolanti, con la versione di Luke Wilson di Batman che è ben lontana da Kevin Conroy... Tuttavia, Yonas Kibreab, che interpreta Damian, ha una grande energia ed è senza dubbio la star dello show, e dovrebbe diventare uno dei preferiti dai fan per i giovani che daranno un'occhiata ai 10 episodi di questa prima stagione.

Quindi, per chiudere il cerchio, Bat-Fam è una versione sicura e divertente della storia di Batman. È il modo perfetto per iniziare a introdurre i giovani alle avventure del più grande combattente del crimine di Gotham, ma sappi solo che c'è una chiara fascia d'età per cui questa serie è stata creata, poiché molti bambini potrebbero preferire semplicemente guardare il sempre sorprendente The Animated Series invece.

