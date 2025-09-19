Batman #1 diventa il fumetto più venduto del 2025 in sole due settimane

HQ

Al momento in cui scriviamo, domani è il 20 settembre. Una giornata abbastanza normale per tutti coloro che non si aggirano per le strade di Gotham di notte, poiché quella data segna anche il Batman Day. Quale modo migliore per festeggiare se non con la rivelazione che il nuovo fumetto di Batman #1 ha venduto oltre 500.000 fumetti.

Lo ha annunciato l'editore del fumetto e ripreso da The Hollywood Reporter. Batman #1 è un rilancio della storia di Batman, completo di nuove interpretazioni dell'eroe classico e dei suoi cattivi da parte dello scrittore Matt Fraction e dell'artista Jorge Jiménez. È stato lanciato il 3 settembre e da allora è andato esaurito.

Un altro lotto di stampe è in arrivo, e dovrebbe arrivare il 15 ottobre nelle vetrine dei negozi. Vendere 500.000 unità potrebbe non sembrare molto per le persone che guardano i milioni di giochi venduti ogni settimana o giù di lì, ma nel mondo dei fumetti è sufficiente per segnare Batman #1 al primo posto nelle vendite di fumetti per il 2025, ed è improbabile che qualcosa lo scalza dal suo primo posto.

