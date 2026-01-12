Batman: Arkham Origins sta ricevendo il trattamento Hot Toys

HQ

Quando parliamo dei molto acclamati giochi Batman: Arkham, spesso li chiamiamo la trilogia di Arkham, e gli stessi Rocksteady Studios di solito menzionano solo Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight. Non sorprende quindi che molte persone abbiano completamente dimenticato che un quarto gioco è stato pubblicato nel 2013 chiamato Batman: Arkham Origins.

È stato sviluppato da WB Games Montréal e ha ricevuto recensioni piuttosto positive in generale, anche se non è stato all'altezza dei titoli Rocksteady. Nemmeno la Warner stessa sembra disposta a riconoscere questa uscita un po' dimenticata, ed è per questo che è così incoraggiante che finalmente siano disposti a dare un po' di attenzione a questo titolo.

Insieme a Hot Toys, produttore di quelle che probabilmente sono le figure da collezione più impressionanti sul mercato, è stato ora annunciato che la versione Arkham Origins di Batman sarà rilasciata come statua in scala 1/6 con "una testa mascherata appena sviluppata con due sculture sostituibili nella parte inferiore del viso che mostrano sia il suo aspetto cupo che la sua determinazione, espressione a denti stretti."

Possiamo inoltre aspettarci un costume "fedelmente ricreato secondo il design ingombrante e corazzato ma pratico del gioco, con una nuova tuta da Batman sviluppata con un'armatura integrale grigia e nera sovrapposta a una tuta inferiore sul corpo muscoloso." E la cosa diventa ancora migliore, perché il pacchetto include anche:

"Un paio di Guanti Pesanti Pesanti, stivali, una cintura multifunzione e un mantello incastonato di filo completano il suo abbigliamento. La figura include anche un paio di piastre di armatura Shock Gloves che presentano effetti di fulmini blu traslucidi per mostrare il loro impatto elettrificato. Con sette mani intercambiabili, tra cui pugni, mani aperte e mani armate, i collezionisti possono mostrarlo con pose dinamiche."

Il prezzo è fissato a £232 / €267 con consegna prevista per la prima metà del 2027. Se questo ti sembra interessante, puoi già andare su Sideshow per preordinare la copia, leggere ulteriori informazioni e vedere altre immagini.