Batman: Caped Crusader - Stagione 2

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Ho sempre apprezzato quando i creatori danno interpretazioni uniche a personaggi e storie già dette. Prendiamo come esempio il soggetto di questa recensione. Abbiamo visto Batman nel suo tradizionale ambientare moderno di Gotham City, ma anche nell'anime ispirato al Giappone feudale Batman Ninja, nel Gotham gotico vittoriano di Gaslight, nel futuro al neon di Batman Beyond. Tutto questo si aggiunge anche a un viaggio nell'ambientazione temporale degli anni '30, dove gangster astuti con accenti transatlantici e mitragliatrici infestavano le strade di Gotham.

Questa serie animata, nota come Batman: Caped Crusader, non riscrive la formula del Cavaliere Oscuro, poiché ci sono ancora innumerevoli elementi e scelte di design familiari. Bruce Wayne è ancora Batman, Gordon è il commissario del GCPD, Alfred è un fedele servitore e amico, e ci imbattiamo ancora in una serie di famigerati villain, che sia l'Enigmista, Harley Quinn, anche per questa ultima stagione, il Joker. Il punto è che Caped Crusader è sia Batman come lo conosci e lo ami, sia qualcosa di un po' diverso, ma questo basta a sostenere Caped Crusader nella sua seconda stagione di eventi?

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Se la prima stagione era una storia in stile "Year One" in cui vediamo per la prima volta Batman emergere e affermarsi come protettore di Gotham, allora quest'ultima stagione è più una premessa da "Year Due ", dove si dedica meno tempo a creare una base e si pone più enfasi sul caos che spazza le strade di Gotham e crea fili narrativi che presto avranno un risultato molto più grande. La maggior parte di questa stagione è dedicata all'Enigmista e alla sua ondata di crimini, ma lui è solo un pezzo del puzzle, con la ricompensa finale che è l'arrivo del Principe Clown del Crimine. Fin dall'inizio si può vedere la direzione che sta prendendo questa serie di episodi, anche se l'attenzione immediata è posta su altri personaggi e villain, inclusi alcuni ritratti più freschi di archetipi consolidati, che si tratti di un nemico dal cuore gelido o di un devoto alla paura, se capisci cosa intendo...

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Qualunque cosa ci sia in serbo per ogni episodio si svela come un episodio di Batman: The Animated Series, dove c'è una breve introduzione al tema e alla trama del rispettivo episodio, tutto prima che Batman arrivi sulla scena, inseguisca le piste e tenti di fermare il cattivo del momento. A volte può sembrare un po' prevedibile, ma considerando che Caped Crusader viene da Bruce Timm, l'autore di The Animated Series e di altri leggendari successi animati per la DC, non puoi fare a meno di sorvolare su questa prevedibilità per apprezzare come questo stile di serie animata venga ancora realizzato da una persona così rispettabile. È un ritorno al passato in tutti i modi giusti.

Tuttavia, c'è anche un elemento più fresco in questa serie, un fattore distintivo per The Animated Series sotto forma dell'ambientazione noir drammatica d'epoca. La tecnologia limitata, il modo in cui i personaggi comunicano, parlano e persino appaiono, la brutalità dell'epoca, tutto questo è lasciato sbocciare per creare un progetto di Batman che non sembra troppo simile a quello che è venuto prima.

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Questo non significa che Batman: Caped Crusader non possa beneficiare di un po' più di mordente in certi punti. È una serie piuttosto stabile, anche durante le sequenze d'azione, e riflette anche la natura più nostalgica di The Animated Series in come è fondamentalmente animata, preferendo scene e sfondi meno complessi e dettagliati per un mondo più rigido e personaggi più rigidi. Dove una volta si poteva dire che questa scelta fosse un prodotto del suo tempo, ora è una scelta stilistica, e a volte fa sentire il Crociato con il Mantello un po' stantio e senza vita. Forse avere personaggi più vivaci ed eccentrici allevierebbe questa critica, ma a parte l'Enigmista, la maggior parte degli eroi e degli antagonisti di questa stagione sono più concreti e calcolatori, persino Joker, che manca di una certa mania e non sembra ancora aver perso completamente la testa.

Quindi sì, Batman: Caped Crusader avrebbe bisogno di un po' più di impatto in certi punti, ma questo non cambia il fatto che questa serie sia divertente da guardare e anche unica. Come ho detto prima, è un ritorno al passato, un vero viaggio intriso di nostalgia che ricorda l'epoca d'oro dei cartoni animati e dell'animazione, e allo stesso modo il motivo per cui Batman continua a essere così amato, poiché l'eroe può inserirsi facilmente in una varietà di epoche e periodi in modo efficace. Questa seconda stagione è divertente da guardare quanto la prima, quindi se ti piacciono le animazioni e le avventure con il Cavaliere Oscuro, non dovresti perdertela.