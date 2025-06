Batman è il "più grande problema di tutta la DC in questo momento" di James Gunn

HQ

Sfortunatamente, sembra che The Batman: Part II potrebbe essere ulteriormente ritardato e il capo del DCU James Gunn ha ripetutamente affermato che non c'è ancora nemmeno una sceneggiatura pronta, il che significa che la premiere di ottobre 2027 probabilmente non è così solida come si sarebbe potuto sperare.

Fortunatamente, ci sono altre avventure di Batman in cantiere, poiché il DCU avrà la sua versione dell'eroe, ma creare qualcosa di veramente grande non è facile. In un'intervista a Rolling Stone, Gunn spiega che è il suo più grande mal di testa al momento:

"Batman è il mio più grande problema in tutta la DC in questo momento, personalmente. E non è - non sto scrivendo Batman, ma sto lavorando con lo scrittore di Batman e sto cercando di farlo bene, perché è incredibilmente importante per la DC, così come Wonder Woman. Quindi, al di fuori delle cose che sto facendo nei progetti che sono attivamente in corso, le nostre due priorità sono finire la nostra Wonder Woman e le nostre sceneggiature di Batman".

Gunn entra anche un po' nel dettaglio su come dovrebbe essere il suo Batman, dicendo:

"Non mi interessa un Batman divertente e campy, davvero".

Le star del cinema sono in fila da un anno nella speranza di essere scelte per interpretare Batman, ma finora il casting non sembra essere iniziato, e chi effettivamente otterrà il ruolo continuerà ad essere discusso sui social media per molto tempo a venire.