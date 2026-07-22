Batman: Knightfall Parte I debutterà ufficialmente a fine agosto

Quando DC e Warner Bros. hanno inizialmente mostrato uno sguardo alla prima parte del loro adattamento animato dell'iconica saga Knightfall dei fumetti di Batman, ciò che è stato subito chiaro è che il progetto non aveva ancora una data di debutto. Questo è cambiato perché sappiamo quando aspettarci Batman Knightfall Parte I: Knightfall (sì, questo è il titolo di questo primo capitolo...).

La data di anteprima è stata fissata per il 25 agosto, con il film d'animazione in arrivo sulle piattaforme digitali in tutto il mondo. Quando arriverà questo giorno, potrai assistere agli eventi della prima parte della lunga saga a fumetti, incluso vedere Bane lasciare un impatto costante su Gotham City prima di spezzare Batman.

Per un assaggio di ciò che verrà, puoi vedere qui sotto il trailer della Parte I di questo progetto animato. Ma la grande domanda è: lo guarderete voi stessi quando uscirà in anteprima tra un mese?