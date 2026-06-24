Batman: Knightfall Trilogy trasforma una delle saghe a fumetti più famose del Dark Knight in un evento cinematografico animato in tre parti

I fan di Batman sapranno che probabilmente la sfida più difficile per il Crociato con il Mantello è affrontare il cattivo Bane, dato che il personaggio è notoriamente noto per essere uno dei pochi ad aver battuto Batman in battaglia, spezzando così la schiena a Bruce Wayne. Abbiamo avuto un assaggio di questo evento in The Dark Knight Rises di Christopher Nolan, ma l'evento è avvenuto per la prima volta nei fumetti nella saga Knightfall.

Presto, questa grande storia si trasformerà in un evento cinematografico di vasta portata, mentre Warner Bros. e DC stanno lavorando insieme a Batman: Knightfall Trilogy, un'introduzione in tre parti che esplora tutti e tre gli elementi fondamentali della saga Knightfall. Vedremo Bane spezzare Batman (in più di un modo), poi assisteremo a Jean-Paul "Azrael" Valley che prende il manto del Crociato Incappucciato, tutto prima che tutto sfugga di mano e Bruce Wayne debba tornare ancora una volta per salvare Gotham City.

Inutile dire che ci sono molte motivazioni per entusiasmarsi, e vedremo tutto questo presto in azione quando arriverà la Trilogia di Knightfall. La data fissa della prima del film non è ancora stata confermata, ma puoi vedere il primo trailer qui sotto.