Batman occupa sei dei nove posti nella classifica dei fumetti più venduti del 2025

Ora che siamo ufficialmente nel nuovo anno, abbiamo una buona idea di come fossero i fumetti più venduti del 2025. Secondo Bleeding Cool, è stata compilata una lista con informazioni tratte dai dati di vendita forniti dai negozi di fumetti, e queste informazioni dipingono un quadro piuttosto chiaro che DC è il re in questo mercato.

La lista copre i nove fumetti più venduti del 2025 e, di questi nove, sette sono prodotti DC, anche se si potrebbe sostenere che otto appartengano al marchio. Inoltre, l'altro dato evidente è che Batman è il supereroe preferito dal consumatore di gran lunga, dato che in totale Batman compaiono in sei degli slot. Diventa un po' strano per due dei fumetti più venduti, dato che Deadpool/Batman #1 (il fumetto più grande dell'anno) e Batman/Deadpool #1 (il terzo più grande) sono collaborazioni tra Marvel e DC dove Bats non è tecnicamente la star principale unica dello show. Ma comunque, il nome del Caped Crusader è sulla copertina, quindi è una prova sufficiente.

Gli altri progetti che sono stati inseriti nella lista includono Invincible Universe Battle Beast #1 da Image Comics in quarta, DC K.O. #1 in quinta e Absolute Flash #1 in ottava. Oltre a questo, non ci sono dati, ma senza dubbio Batman (e DC Absolute ) appaiono molte altre volte.

