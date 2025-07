Battle Beast si unisce al roster nei prossimi Invincible VS

HQ

Invincible VS, il gioco di combattimento a squadre basato sul fumetto e sulla serie animata di Robert Kirkman Invincible, ha fatto il suo debutto durante l'Xbox Games Showcase a giugno. Ora, con il Comic-Con di San Diego in pieno svolgimento, un nuovo combattente è stato scatenato, il temibile Battle Beast.

Un guerriero massiccio, blu e felino noto per la sua forza bruta e il suo stile di combattimento selvaggio, Battle Beast entra nell'arena brandendo un'enorme mazza. I suoi attacchi sono potenti, veloci ed estremamente violenti, con il sangue che schizza sullo schermo mentre sottomette i suoi avversari. È un'aggiunta appropriata per un franchise noto per la sua brutalità incrollabile.

Il gioco presenta già personaggi come Invincible, Omni-Man, Atom Eve, Rex Splode, Bulletproof e Viltrumites Thula e Lucan. Invincible VS è il progetto di debutto del nuovo studio Quarter Up, composto da sviluppatori che hanno precedentemente lavorato a Killer Instinct del 2013 e pubblicato in collaborazione con Skybound Games.

Con ogni nuovo trailer, Invincible VS sembra più una lettera d'amore ai fan più accaniti sia dei giochi di combattimento che del sanguinoso universo di supereroi di Kirkman.

Non vedi l'ora di Invincible VS ?