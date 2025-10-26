Battlefield 6 affronta critiche per le pelli colorate

HQ

Call of Duty ha affrontato alcune serie critiche a causa della sua gamma di skin colorate e spesso irrealistiche. Non ultimo da EA e Dice che hanno sfruttato l'opportunità per evidenziare la natura più realistica di Battlefield 6 e fare affermazioni audaci sul fatto che il loro sparatutto sia "più reale".

Più e più volte è stato detto che il gioco non avrebbe seguito la stessa strada e avrebbe utilizzato collaborazioni fuori luogo e skin ridicole. Un'affermazione che molti fan hanno definito falsa con l'imminente stagione 1, che porta con sé un po' meno serio.

In particolare, si tratta di una pelle chiamata Wicked Grin che consiste in dettagli blu e una bandana intorno alla bocca con denti dipinti. Molto lontano da molte delle cose stravaganti che si trovano in altri giochi simili, ovviamente. Ma molti si sono chiesti se questo sia solo un assaggio delle cose a venire, con la possibilità che le pelli diventino ancora più sciocche con il tempo.

Si è andati così lontano che è stato avviato un piccolo movimento, in cui i giocatori uniscono le forze e si rifiutano di far rivivere chiunque indossi Wicked Grin. La domanda è se EA continuerà su questa strada o se Wicked Grin è un caso unico per testare le acque. Solo il tempo lo dirà.