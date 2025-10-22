Battlefield 6: Anteprima della Stagione 1 - Blackwell Fields e Eastwood scatenano il caos

HQ

Presentare in anteprima una prima stagione di un gioco multiplayer è sempre una situazione un po' complessa, poiché in genere il gioco in questione è appena uscito con una recensione dedicata che racchiude l'insieme più ampio che lo accompagna. Non c'è più bisogno che ti diciamo quali parti del gioco sono buone o cattive, perché l'abbiamo già fatto e probabilmente anche tu hai provato il gioco in prima persona. In definitiva, ci rimane solo da concentrarci su ciò che è effettivamente nuovo e che viene aggiunto, e questa è esattamente la situazione in cui ci troviamo Battlefield 6.

Se non hai ancora letto la mia brillante recensione del gioco, ti imploro di farlo per primo, poiché stabilisce il precedente di ciò che verrà. Se preferite avere un riassunto, permettetemi di essere breve e di affermare che Battlefield Studios ha fatto un lavoro piuttosto eccellente con questo gioco, qualcosa su cui ora ha l'immenso compito di costruire con un significativo supporto post-lancio.

La prima stagione inizierà questo sforzo il 28 ottobre, quando arriverà il lotto iniziale della stagione in tre parti. Questo primo turno è noto come Rogue Ops e sarà seguito da California Resistance il 18 novembre e tutto prima di Winter Offensive il 9 dicembre. L'ultimo capitolo non è esattamente molto entusiasmante, in quanto aggiunge semplicemente una variante stagionale e gelida della mappa Empire State più una nuova modalità stagionale chiamata Ice Lock. Ma i primi due round della stagione portano alcune aggiunte piuttosto grandi, che ho avuto il lusso di sperimentare già.

Blackwell Fields di Rogue Ops è puro caos veicolare

Il momento clou del primo round della stagione è la nuova mappa, Blackwell Fields. Questa è una mappa di medie dimensioni nella migliore delle ipotesi, il tipo di mappa che puoi facilmente attraversare a piedi su Conquest senza sentirti come se stessi correndo miglia e miglia senza tregua. Si trova su un giacimento petrolifero sabbioso ed è un paesaggio piuttosto piatto e desolato devastato e bruciato dal fuoco. Poiché i punti sono relativamente vicini tra loro, l'azione è piuttosto intensa e veloce, molto diversa da dire Mirak Valley o Operation Firestorm. Ed è reso ancora più intenso dall'inclusione di troppi veicoli. Ci sono aerei da combattimento ed elicotteri, carri armati e macchine antiaeree, camion e buggy, e persino il nuovo Traverser Mark 2, che è essenzialmente il punto a metà strada tra un camion e un carro armato.

In effetti, se ti piace che la tua esperienza Battlefield sia il più soffocante e rumorosa possibile, allora Blackwell Fields sarà la mappa ideale per te. È davvero una mappa caotica ed emozionante in cui non sembra mai che l'azione prenda fiato, e per i fan di Conquest questa è senza dubbio una premessa estremamente eccitante.

L'Eastwood di California Resistance presenta il tuo nuovo veicolo preferito

Guarda, potrei parlarti di Eastwood e concentrarmi sul Hollywood Hills e sulle stravaganti dimore che puoi far saltare in aria. Posso commentare com'è sparare ai nemici sui campi da tennis e da golf, e quanto sia strano nascondersi nelle piscine per sfuggire ai carri armati e ad altri veicoli fragorosi. Tutti questi sono elementi che rendono Eastwood divertente, ma sono anche in qualche modo esattamente ciò che ci si aspetta da una mappa Battlefield. Vedi, ciò che distingue questa mappa dal resto sono i golf buggy assolutamente esilaranti. Sì, il tuo veicolo preferito Battlefield sta tornando dopo l'ultima volta quasi due decenni fa.

Certo, c'è molto da apprezzare sulla struttura di questa mappa e su come, anche per Conquest incoraggi l'azione con gli stivali a terra con un focus più limitato sui veicoli travolgenti, ma i golf cart sono i protagonisti dello spettacolo. C'è qualcosa nel sfrecciare per la mappa in un carrello alimentato da una singola batteria per auto e qualcosa di quasi euforico nell'affrontare un nemico e ottenere l'uccisione stradale più soddisfacente della tua vita. Questo è ciò che rende Eastwood così divertente, il puro potenziale per Battlefield buffonate che forse non sono così tanto un punto focale nelle altre mappe.

Ci sono un sacco di altri nuovi elementi in Season 1, che si tratti di nuove armi e persino della modalità di gioco Strikepoint, che è una divertente rivisitazione dell'azione 4v4 più ravvicinata, ma nel grande schema di Battlefield 6, non si può negare che Blackwell Fields e Eastwood siano le star dello spettacolo. E da quello che ho sperimentato di loro finora, sono entrambe aggiunte eccellenti e valide al gioco più ampio. Per un assaggio più approfondito di ciò che verrà, non perdetevi il nostro gameplay dedicato per ogni mappa.