Battlefield 6 Anteprima della stagione 2: Contaminated brilla ma o amerai o odierai il gas

Più tardi del previsto, questa settimana è finalmente il momento di accogliere la seconda stagione di Battlefield 6. Si potrebbe sostenere che per il secondo gruppo di supporto post-lancio - dopo una prima stagione iniziata praticamente subito dopo il lancio - affrontare un tale ritardo non sia esattamente una grande accusa di ciò che il futuro potrebbe riservare a Battlefield 6. Ma la stagione è pronta comunque, quindi lasceremo correre partendo dal presupposto che Battlefield Studios sistemerà la loro casa così che le stagioni future e il supporto arriveranno puntuali.

Questo prossimo round di contenuti cercherà di riflettere ciò che abbiamo visto aggiunto al multiplayer nella sua prima stagione, con una quantità percepibile di elementi nuovi compensati dalla loro dimensione reale. Con questo intendo dire che avremo un paio di nuove mappe durante la stagione, mappe enormi che intratteranno i giocatori attraverso la varietà di modalità di gioco e che portano anche nuovi veicoli da padroneggiare.

Anche se parte di questo è riservato alle parti successive della seconda stagione, in particolare la seconda fase chiamata Nightfall che arriva il 17 marzo, ho avuto l'opportunità di provare direttamente la parte dei contenuti stagionali che debutterà più tardi questa settimana nella prima fase chiamata Extreme Measures. Questo significa che sono stato di nuovo su elicotteri Little Bird in una partita Battlefield, ho provato alcune delle nuove armi e, cosa più importante, ho avuto un buon assaggio della mappa tedesca Contaminated.

Immediatamente, il design e l'aspetto premium di Contaminated emergono. È un bioma che non abbiamo ancora avuto molto tempo per esplorare in Battlefield 6, il che significa che possiamo aspettarci terreni montuosi, foreste rigogliosi e vaste basi sotterranee tutte unite in un unico insieme coerente. Considerando la palette di colori spesso beige e spente delle altre mappe Battlefield 6, progettate per riflettere lo stato piuttosto cupo della guerra, Contaminated appare in realtà come una ventata d'aria fresca, anche se con la precisazione che il focus sulle zone rurali e selvagge può rendere difficile tenere d'occhio i nemici che aggirano con il giusto tipo di mimetizzazione.

Quindi, dal punto di vista dell'aspetto, Battlefield Studios ha centrato il compito con questa mappa. L'ho testato sia su Conquest che su Escalation (con gameplay per ogni modalità sparso in questo testo), e Contaminated si è rivelato un recipiente efficace per entrambi i tipi di esperienze. Tuttavia, ho riflettuto su come la struttura si applicherebbe a modalità obiettivi più focalizzate come Breakthrough o Rush, qualcosa su cui non ho ancora trovato una risposta. C'è sicuramente speranza comunque, specialmente nelle zone con tunnel profondi e estesi o persino una feroce guerra di trincea che ricorda Battlefield 1. E parlando di quel gioco, Contaminated porta una caratteristica chiave che i fan apprezzeranno o semplicemente disprezzeranno.

Mi riferisco al VL-7 Psy Smoke. Si tratta di fatto di un effetto fumo su larga scala che può verificarsi intorno a punti chiave su Contaminato. È un fumo arancione, quindi è meno visivamente oscurante rispetto al fumo tradizionale, ma comunque oscura anche se il suo scopo è disturbare la mente. L'idea è usare un nuovo oggetto Maschera Protettiva per filtrare il fumo e prevenire gli effetti disorientanti, che potrebbero includere la visione di nemici e minacce che in realtà non sono reali... Capisco l'idea dietro questa funzione, ma l'ultima cosa di cui hai davvero bisogno in una partita intensa di Battlefield è dover mettere e rimuovere un marchio di gas ogni 10 secondi circa. E sì, è così frequente perché la maschera ha un effetto temporizzato in cui i filtri bloccano costantemente l'ossigeno e costringono il personaggio a soffocare e soffocare. Ancora una volta, capisco l'idea, ma nel breve tempo che ho incontrato la caratteristica mi è sembrata molto simile a Marmite. O ti piacerà o lo odierai, non c'è via di mezzo.

Oltre a questo, l'AH-6 Little Bird offre un'opzione elicottero d'attacco più mobile e agile rispetto alle altre opzioni Apache, mentre il nuovo trasporto truppe MH-350 offre un'opzione più orientata al team nei cieli. Potresti pensare che questo significhi sicuramente troppe minacce aeree contemporaneamente. Lo capisco e fortunatamente anche Battlefield Studios lo capisce, da qui l'inclusione del 9K38 Igla, un nuovo lanciatore antiaereo che dovrebbe rendere meno fastidioso completare quelle fastidiose sfide specifiche per classe Ingegnere.

E a proposito di armi, ho avuto brevi incontri con la M121 A2 LMG e il fucile d'assalto VCR-2, con quest'ultimo particolarmente evidente come strumento di guerra un po' esagerato in quel momento. Sarà lo stesso nella build pubblica dal vivo in arrivo questa settimana? È difficile da sapere, ma forse bisogna solo stare attenti a ciò che potrebbe arrivare a Battlefield 6.

Come ho detto prima, ci sono piani per contenuti aggiuntivi che arriveranno più avanti nella seconda stagione, ma al momento non ho avuto modo di provarli personalmente. Quindi restate sintonizzati, senza dubbio torneremo tra qualche settimana per discutere di come Hagental Base, le moto da cross e le altre nuove armi cercheranno di espandersi ed evolvere questo sparatutto altrimenti ben strutturato.