Battlefield 6 Anteprima: Impressioni dopo aver provato direttamente la quarta stagione

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Se sei arrivato a leggere un'anteprima delle impressioni della quarta stagione di Battlefield 6, probabilmente sai che questo prossimo round di contenuti arriverà nel popolare gioco multiplayer di Battlefield Studios già entro la fine di questa settimana, dal 21 luglio.

Potresti anche essere abbastanza consapevole dei contenuti e delle aggiunte che sta portando. Se no, non preoccuparti, perché abbiamo già riassunto i piani fase per fase per la quarta stagione in un comodo articolo che puoi leggere per intero qui.

Comunque, per chi cerca un assaggio più approfondito di ciò che sta per arrivare con la Stagione 4, abbiamo avuto l'opportunità di provare direttamente il prossimo capitolo di Battlefield 6 in una sessione di anteprima in cui la mappa della barriera Tsuru era disponibile per tutti i dettagli. A tal fine, questo pezzo di impressioni è di fatto solo un'anteprima della Fase 1: Pacific Front, dato che siamo riusciti a mettere alla prova la mappa, le nuove armi e i nuovi veicoli sia nell'azione Conquest che in Escalation.

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Immediatamente, ciò che ha attirato la mia attenzione di Tsuru Reef è quanto sia luminosa e aperta la mappa. È un'isola del Pacifico con tutte le caratteristiche e le caratteristiche previste, che siano spiagge di sabbia dorata, onde rotolate, ampia verticalità e bordi ripidi delle scogliere, oltre a ponti interconnessi tra le isole più piccole. C'è persino un colossale resort su una delle isole più grandi della zona, completo di un imponente edificio a grattacielo che domina l'intera mappa ed è oscurato solo dalle torri cellulari più deboli. E sebbene ci sia una posizione urbana centrale che si estende da una serie di case e un parco pittoresco, oltre ad alcune aree urbane più isolate come un posto di blocco, la maggior parte dei combattimenti sulla barriera Tsuru avviene in ambienti più rurali o sulle varie spiagge.

Questo rende l'esperienza Battlefield 6 piuttosto unica, poiché le tradizionali battaglie intense e compatte, o anche gli incontri rurali più ampi attraverso linee di vista aperte, vengono sostituite da uno stile di combattimento che raramente troviamo nel gioco. Ti ritrovi a correre e sparare a distanza ravvicinata, a combattere nemici che appaiono sulle varie colline e pareti di scogliera, oppure a correre a testa in giù contro una minaccia in uno dei pochi edifici, se sei abbastanza fortunato da evitare di essere colpito da lontano o colpito dalla nave da battaglia CB90, che è di fatto un IFV imbalzato via mare.

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Per fortuna, se vuoi renderti un bersaglio più difficile da colpire, ci sono diverse opzioni per muoverti rapidamente nella barriera di Tsuru, tra cui moto da cross, quad, elicotteri, caccia e l'altra barca aggiunta della RHIB. Questo è l'equivalente di un veicolo marino in modalità buggy, poiché può ospitare quattro giocatori con un guidatore e un mitragliere che conducono un 50. Cal, e altri due passeggeri. È il veicolo perfetto per la squadra marittima.

La varietà di veicoli disponibili su Tsuru Reef è davvero un piacere e dà ai giocatori molta libertà di controllo su come affrontare gli obiettivi tattici di ogni modalità. C'è un grande livello di libertà su questa mappa, c'è una grande enfasi sull'esplorazione e sulla ricerca di nuovi modi creativi per attaccare un obiettivo grazie alle opportunità offerte dall'oceano. Non mi riferisco solo all'uso delle barche, perché un giocatore impegnato ha tutti gli strumenti necessari per nuotare a distanza di distanza intorno a un obiettivo, schierare i difensori di fianco e fare una giocata da eroe d'impatto. Tsuru Reef è una delle mappe Battlefield 6 più aperte finora, considerando quanto si possa attraversare facilmente.

Penso comunque che ci sia una leggera mancanza di punti di strozzatura, aree in cui squadre e squadre si ritrovano coinvolte e si sovrappiano in combattimenti ravvicinati e disordinati. Tutte le grandi mappe di Battlefield hanno alcune aree in cui si attiva azione intensa e serrata, ma Tsuru Reef non sembra offrirlo allo stesso modo, il che significa che si pone molta pressione su come gli obiettivi sono stati incorporati nella mappa e su come ogni modalità cambi la dinamica di gioco.

Da quello che ho vissuto finora, Tsuru Reef mi ha lasciato un'impressione davvero ammirevole. Si distingue in un modo che molte delle mappe post-lancio non hanno, offrendo un'esperienza meno irritante rispetto alla Contaminated, ricca di benzina, meno un setup da carne da cannone rispetto a Blackwell Fields e una geografia più interessante rispetto a Eastwood - anche se quest'ultima mappa è comunque piuttosto eccellente. È per questo che questa prima fase della quarta stagione sembra essere un piacere e unoBattlefield 6 che i fan non vorranno perdersi, non dimenticando le tre nuove armi che offrirà, che probabilmente i fan dovrebbero aspettarsi in modo piuttosto sbilanciato e dominante, come la maggior parte delle nuove armi di Battlefield... La domanda ora è se Wake Island porterà la natura nautica a nuovi livelli quando la Fase 2 della Stagione 4 debutterà ad agosto.