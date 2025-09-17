Battlefield 6 Anteprima - Ritorno all'Operazione Firestorm e test dell'Escalation

HQ

Il bello di un'anteprima come questa è che non c'è bisogno che io spieghi l'esperienza di base del gioco Battlefield 6. Milioni di persone si sono riversate nei recenti fine settimana beta e hanno trascorso innumerevoli ore in Battlefield Studios ' sparatutto, e questo significa che non c'è bisogno che vi dica come si sente il gunplay, o come la distruzione è stata migliorata, o come l'interfaccia utente e il design del menu sono più snelli, o come le prestazioni sono piuttosto eccellenti. Queste sono tutte cose che molti di noi conoscono. Invece, posso concentrarmi interamente su tre aree in questa anteprima, tre elementi che non erano presenti nei recenti fine settimana beta, ovvero le mappe Mirak Valley e Operation Firestorm e la modalità nota come Escalation.

Prima di arrivarci, però, permettetemi di fare un passo indietro e di discutere brevemente di come Battlefield 6 sia stato migliorato nelle settimane successive alle beta. Naturalmente, dopo un esperimento di raccolta dati così immenso, gli sviluppatori avevano molte informazioni a portata di mano per determinare dove erano necessarie modifiche. Immediatamente si notano alcune cose. Per prima cosa, il movimento è un po' più rigido e questo rallenta un po' di più il combattimento e vede meno nemici che tentano di annullare in scivolata o di lanciarti nel vivo della battaglia. Si tratta di un cambiamento orientato a Battlefield che lo allontana ulteriormente dal modo in cui i giochi Call of Duty moderni funzionano. Inoltre, le armi sono un po' più indisciplinate da maneggiare, il che è evidente a distanza e su mappe più grandi, dove è più difficile abbattere con precisione i nemici a 40 o più piedi di distanza con qualcosa di diverso da un cecchino o un fucile da tiratore. Il matchmaking è un po' più fluido e ho notato quasi zero bug durante questa anteprima, il che è un miglioramento rispetto ai pochi che ho riscontrato durante i fine settimana della beta.

Oltre a questo, le altre aree in cui il gioco era cambiato includevano l'offerta di più opzioni per i giocatori con cui personalizzare, che si tratti di abilità di base aggiuntive specifiche per classe, gadget extra come scale per Assault kit, più armi e persino accessori. Queste erano tutte cose che ci aspettavamo nel gioco completo e se questa sessione di anteprima è qualcosa su cui basarsi, avremo strumenti più che sufficienti per padroneggiare al momento del lancio.

Quindi, dopo alcune settimane, Battlefield 6 sembra più raffinato e rifinito, con maggiori opzioni di giocabilità e un sandbox immediatamente modificato che significa che i fucili a pompa non dominano più il mondo, ad esempio. In generale, non ho altro che pensieri positivi da condividere su questo fronte.

Passiamo alle due mappe che sono state presentate in questa sessione di anteprima. Per cominciare, Mirak Valley era in primo piano e al centro, essendo questo un colosso di una mappa che passerà alla storia come la più grande di Battlefield 6 al momento del lancio. Si tratta di un enorme che ha sede in Tagikistan come Liberation Peak, che dovrebbe darti un'idea della geografia e dell'estetica, offrendo in definitiva un'area rocciosa e piuttosto fatiscente. A differenza della sua controparte, tuttavia, Mirak Valley è più piatto ed è generalmente progettato in modo tale che piccoli villaggi, una base militare e campi aperti, siano polarizzati da due enormi cantieri dove si verifica la maggior parte delle guerre di terra. Per Conquest, aspettatevi tonnellate di profondità veicolare, sia a terra che in aria, e in generale per questa mappa, aspettatevi un luogo che assomiglia in qualche modo al sandbox definitivo Battlefield, un luogo in cui puoi dedicarti a un'attività basata su obiettivi o cercare di segnare una clip nodosa facendo qualcosa di francamente folle.

Passando a Operation Firestorm, in realtà non c'è molto da aggiungere qui se hai familiarità con la mappa. È un remake autentico e immediatamente riconoscibile con tutti i dettagli che potresti ricordare. Ci sono spazi interni chiusi e condutture strette dove si svolge l'azione della fanteria, e deserto aperto e cieli completamente liberi dove elicotteri e aerei da combattimento si azzuffano. È anche una mappa molto più grande di quanto tu possa ricordare, con i vari obiettivi che richiedono assolutamente l'uso di veicoli se intendi spostarti frequentemente tra di loro. Tutto sommato, è una delle mappe preferite dai fan per un motivo, e anche dopo solo un paio d'ore, ti innamori di nuovo di uno degli esempi più belli e meglio scolpiti di una mappa Conquest.

Ora, potresti notare che ho fatto riferimento a entrambe le mappe sopra con Conquest in mente, e questo perché francamente è qui che sono al loro meglio. Sia Mirak Valley che Operation Firestorm hanno opzioni Breakthrough funzionanti, ma rispetto a Siege of Cairo o Empire State, la scala e la maggiore attenzione ai veicoli rendono sempre queste mappe migliori per la modalità più orientata al sandbox piuttosto che per l'alternativa più ristretta e orientata agli obiettivi. È una storia simile a Battlefield nel corso dei secoli, incluso Battlefield 3 dove Operation Firestorm è stato introdotto. Questa mappa offre molte opzioni Conquest in quel gioco amato, ma in Rush c'erano molte opzioni migliori, senza dubbio.

Quindi cosa fai se non sei un gran giocatore di Conquest in Battlefield 6 ma vuoi comunque giocare a queste nuove mappe? Immettere Escalation. Il modo più semplice possibile per spiegare questa modalità è che è per Conquest giocatori che non capiscono come giocare Conquest. Sai chi sei... E sì, mi riferisco al kit Recon che cerca di colpire qualcuno da due miglia di distanza. Questa modalità è Conquest, è impostata con le stesse bandiere, le stesse dimensioni della mappa e lo stesso numero di giocatori, ma la differenza è che se non ti concentri sugli obiettivi, il gioco finirà molto rapidamente. A differenza di Conquest in cui la partita può durare mezz'ora senza che tu catturi mai una singola bandiera, Escalation è una modalità orientata agli obiettivi in cui un timer ticchetta e alla fine assegna a una squadra un punto in base a quante delle bandiere totali possiede. Per cominciare, potresti avere quattro delle sette bandiere e quindi segnare un punto, ma il secondo round, poiché elimina le bandiere progressivamente ad ogni round, potresti avere solo due delle sei e quindi perdere un punto. Scende e offre un'azione simile al tiro alla fune fino a quando al più tardi rimangono tre bandiere (o forse il gioco finisce perché una squadra ha segnato un massimo di tre punti), e di solito queste bandiere sono quelle centrali della mappa, portando all'azione più basata sulla fanteria, e quindi spostando costantemente l'attenzione dal caos veicolare su larga scala alla guerra tra soldati ravvicinati man mano che ogni partita procede.

Escalation ha sicuramente qualcosa di interessante da offrire, ma non è così fresco da distinguersi come qualcosa di completamente nuovo. Semmai, ricorda l'evoluzione tra Rush in Breakthrough, e posso vedere un mondo in cui Escalation diventa la norma e Conquest cade nel dimenticatoio, come nel caso di oggi con Breakthrough che domina completamente Rush.

Dopo un altro assaggio dell'azione in Battlefield 6, mi sento allo stesso modo riguardo a questo gioco, forse anche un po' più fiducioso nei fatti. A me sembra che Battlefield Studios abbia consegnato un vero vincitore qui, un progetto che è esattamente ciò per cui i fan di Battlefield hanno tormentato EA per anni. È rumoroso, caotico, sbalorditivo, ben ottimizzato, ha molta profondità e presenta anche un pizzico di nostalgia nelle mappe di ritorno, ma non un senso di nostalgia travolgente che sembra essere solo ciò che guiderà il successo del gioco, dato che molti remake attingono. Ogni volta che vado a toccare con mano Battlefield 6, esco dall'esperienza sempre più eccitato per il 10 ottobre, poiché sembra proprio che il 2025 - per quanto folle possa sembrare da dire considerando la memoria recente - sarà un anno in cui Battlefield migliorerà Call of Duty.