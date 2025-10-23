Battlefield 6 Battle Royale potrebbe essere lanciato prima piuttosto che dopo

HQ

Sembra che la tanto vociferata modalità Battle Royale per Battlefield 6 verrà lanciata prima del previsto. Almeno secondo alcune persone che hanno scavato nel codice sorgente dei giochi e hanno trovato riferimenti a "Granite", che si dice sia il nome provvisorio interno del progetto di EA e Dice. Inoltre, si suggerisce che la modalità verrà avviata come un drop stealth. Una delle tante fonti scrive:

"Il lancio di BR è previsto per il 28 ottobre e sarà un drop ombra simile a Warzone con un trailer il giorno prima, secondo i miei rapporti precedenti che sono ancora accurati per quanto ne so."

Gli sviluppatori non hanno ancora confermato nulla, ma ci sono molte indicazioni che Battle Royale sarà un'aggiunta gratuita, come riportato all'inizio di quest'anno. Sapremo la verità la prossima settimana, quindi rimanete sintonizzati.

Non vedi l'ora di giocare a Battle Royale in Battlefield 6 ?