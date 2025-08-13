Battlefield 6 beta provoca un'enorme impennata delle azioni EA

HQ

Battlefield 6 La beta si rivela un successo in più che attirare centinaia di migliaia di giocatori. Dopo il primo weekend beta del gioco, i prezzi delle azioni EA sono saliti ai massimi storici in seguito al ritorno di uno dei più grandi sparatutto del gioco.

Secondo MP1st, le azioni di EA sono aumentate del 4,7%, che è il più grande aumento del titolo dal 30 luglio, e hanno spinto il prezzo fino a $ 176,11 per azione. Le azioni complessive di EA sono aumentate del 32% negli ultimi sei mesi e il titolo è scambiato in rialzo del 20%.

Battlefield 6 La beta ha visto un picco di 500.000 giocatori simultanei su Steam durante il primo fine settimana. Considerando l'uso di altre piattaforme, il numero complessivo di giocatori è probabilmente molto, molto più alto. Il secondo fine settimana prende il via giovedì 14 agosto, dove vedremo quanto clamore rimane dopo un primo fine settimana eccezionale.

Battlefield 6 verrà lanciato il 10 ottobre per PC, Xbox Series X/S e PS5.