Battlefield 6 beta raggiunge un picco di mezzo milione di giocatori simultanei su Steam

Dire che i fan sono stati entusiasti di giocare Battlefield 6 è forse un eufemismo. Il gioco è stato enorme per EA finora, con la beta che ha attirato un'immensa quantità di giocatori, tanto che è già diventato uno dei più grandi giochi di Steam.

Durante il fine settimana, al suo apice assoluto, la beta è riuscita a coinvolgere ben 521.079 giocatori simultanei, secondo SteamDB, il che rende lo sparatutto il 18° gioco più giocato contemporaneamente di tutti i tempi sulla piattaforma.

Sì, Battlefield 6, che non verrà lanciato fino a ottobre, ha già sovraperformato Helldivers II, Among Us, Monster Hunter: World, The Finals, Destiny 2, Elden Ring: Nightreign, Halo Infinite e persino Call of Duty sulla piattaforma PC. Ma Activision non dovrebbe preoccuparsi quest'anno, giusto...?