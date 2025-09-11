Battlefield 6 conferma la modalità battle royale, prevede di iniziare i test questa settimana

HQ

Battlefield Studios ha confermato che ci sarà una modalità battle royale disponibile in Battlefield 6 e che i test e la raccolta di feedback per l'attività inizieranno già questa settimana.

Come notato in un articolo su X, la modalità cercherà di combinare i principi fondamentali e gli elementi di design che conosciamo e ci aspettiamo dai battle royale con la filosofia di ciò che costituisce un gioco Battlefield. A tal fine, Battlefield Studios spiega l'idea alla base della modalità BR come segue.

"Vediamo una grande opportunità per infondere i pilastri fondamentali di Battlefield come il gioco di squadra basato sulle classi, la distruzione tattica e il combattimento tra veicoli nel genere Battle Royale per creare un'esperienza di gioco ad alto rischio e adrenalinica. Questa è la versione di Battlefield della formula classica, quindi puoi aspettarti di trovare tutti i principi fondamentali di Battlefield che si svolgono all'interno di questa modalità; Gadget, esplosivi, ambienti distruttibili e veicoli possono essere utilizzati per assicurarsi la vittoria.

La modalità è in fase di test come parte dellBattlefield Labs 'iniziativa guidata dalla community e, per quanto riguarda ciò che ci si aspetta dal test pianificato questa settimana, ci è stato detto che la nuova mappa sarà in primo piano, ci saranno veicoli da utilizzare, distruzione tattica da mettere in grande pratica, gioco di squadra e seconde possibilità per rendere il combattimento più indulgente.

Per il resto, Battlefield Studios ha in mente alcune idee innovative per la modalità, tra cui " l'anello più pericoloso nei giochi per Battle Royale che uccide istantaneamente i giocatori al contatto". Ci viene detto che "non c'è modo di saltare dentro e fuori di esso, non usarlo come copertura, non camminare attraverso di esso - se ci si rimane intrappolati, hai finito".

Questo si aggiunge all'azione basata sulle classi in cui le squadre scelgono le loro classi preferite prima di andare in battaglia, alle missioni da completare nel gioco per guadagnare un bottino migliore e alla progressione che consente ai giocatori di aumentare di livello anche le loro classi.

Non è chiaro se questo significhi che la modalità BR sarà pronta per il lancio di Battlefield 6 il 10 ottobre.