Battlefield 6 confermato per il lancio di ottobre, prezzo £70/€80

EA ha promesso che oggi impareremo molto di più sulla parte multiplayer di Battlefield 6, e hanno mantenuto la promessa. L'editore ha appena condiviso un sacco di dettagli extra sul prossimo sparatutto, che è stato sviluppato da Battlefield Studios (DICE, Criterion, Ripple Effect, Motive ), incluso quando verrà lanciato, su quali piattaforme e a quale prezzo.

Per cominciare, come suggerivano le indiscrezioni, Battlefield 6 debutterà il 10 ottobre 2025 e sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Verrà venduto a prezzi diversi (ma comunque normali) a seconda della piattaforma e della versione e, con questo in mente, trova maggiori informazioni di seguito.

Edizione Standard



PC - £59.99/€69.99



PS5/Xbox Series X/S - 69,99 £/79,99 €



Edizione Fantasma



PC - £89.99/€99.99



PS5/Xbox Series X/S - 99,99 £/109,99 €



Oltre a questo, possiamo sentire parlare dell'ambientazione, che è tecnicamente futuristica anche se solo nel futuro. L'anno in cui è ambientato il gioco è il 2027 e la trama è descritta così:

"L'anno è il 2027. Il mondo è sull'orlo del caos. Dopo che un assassinio di alto profilo ha scioccato il mondo, i principali paesi europei hanno lasciato la NATO, mentre gli Stati Uniti e i loro alleati sono alle prese con le conseguenze. Un'enorme corporazione militare privata che non ha paura di attraversare i limiti, con tasche profonde e la tecnologia più recente, cerca di colmare il vuoto di potere. Questo esercito è il PAX Armata. Ciò che resta della NATO è a brandelli, ferito e malconcio. Questo è il mondo di Battlefield 6."

Altrimenti, dovremmo aspettarci combattimenti ricostruiti utilizzando un nuovo Kinesthetic Combat sistema che è stato creato per rendere il gioco più vario e coinvolgente. Il classico e amato sistema di classi sta tornando per offrire un gameplay costruito attorno a Assault, Engineer, Support e Recon, ognuno con ruoli, gadget e armi definiti. Il multiplayer includerà un mix di mappe nuove di zecca e di ritorno come Operation Firestorm, e anche le modalità saranno una lista di preferite dai fan, come Conquest, Breakthrough e Rush, ma ancora nessun segno di battle royale. Portal tornerà per consentire scenari e modalità di battaglia più insoliti, e possiamo aspettarci un post-lancio "ambizioso" che porterà "più modalità, mappe, armi e altre funzionalità al gioco su base coerente".

Per quanto riguarda i tempi in cui è possibile provare il gioco prima del lancio, ci saranno due fine settimana beta, il primo dei quali tra il 9 e il 10 agosto e il secondo tra il 14 e il 17 agosto.

Per ulteriori informazioni su Battlefield 6, assicurati di dare un'occhiata alla nostra lunga anteprima pratica qui.