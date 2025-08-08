Battlefield 6 è già uno dei giochi più giocati contemporaneamente di tutti i tempi su Steam

HQ

Dire che l'interesse per Battlefield 6 è alto è un eufemismo. Dopo anni di puntate mediocri o deludenti, il gioco in arrivo sembra aver rimesso in carreggiata il franchise, con gli ultimi dati dei giocatori che fanno molto per rafforzarlo.

A seguito delle enormi code che hanno afflitto la parte di accesso anticipato dell'open beta di ieri (che continuerà oggi prima che le masse vengano ammesse il 9-10 agosto), ora sappiamo quante persone stavano giocando a Battlefield 6 in un solo momento su Steam.

Dopo un giorno di azione, è stato fissato un picco di giocatori simultanei di 334.549 giocatori il Steam, secondo SteamDB, che per chiunque se lo stesse chiedendo, è sufficiente per vederlo raggiungere il 38° posto nella classifica dei giocatori simultanei di tutti i tempi di Steam.

Per riferimento, ciò significa che più persone hanno giocato a questa beta in un solo momento rispetto a Starfield, Split Fiction, Kingdom Come: Deliverance II, The Finals, The First Descendant, Rust, Ark: Survival Evolved, Warhammer 40,000: Space Marine II, Halo Infinite, Destiny 2, Elden Ring: Nightreign e altro ancora, mai raggiunti in un solo momento.

Certo, questa è solo una beta e dovremo vedere come questo si tradurrà in giocatori che effettivamente accaparreranno il gioco al lancio di ottobre, e come la fidelizzazione dei giocatori si aggiungerà a ciò nei mesi che seguiranno il suo debutto, ma è un ottimo inizio e un ottimo segno che EA e Battlefield Studios hanno un vincitore tra le mani entro la fine dell'anno.