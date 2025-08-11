Battlefield 6 è in grado di sconfiggere Call of Duty? Ne discutiamo nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show

HQ

Lo scorso fine settimana è stato un grande evento per i fan di Battlefield, poiché Battlefield Studios ha ospitato la prima open beta per l'imminente Battlefield 6, un evento che ha visto oltre mezzo milione di giocatori competere contemporaneamente solo su Steam. L'interesse per il gioco e la serie è ai massimi livelli, ma è abbastanza alto per vedere il titano multiplayer di EA spodestare l'indomabile serie Call of Duty ?

Activision non sembra essere preoccupata per Battlefield 6, ma dovrebbe esserlo? Questo è esattamente ciò di cui entriamo e discutiamo nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show, dove Alex ed io condividiamo un sacco di pensieri sul gioco e se sarà abbastanza grande da abbattere Call of Duty: Black Ops 7 quest'anno.

Discutiamo del gameplay e di come sia all'altezza del meglio di Battlefield di un tempo, ma anche di come superare Call of Duty non sia un'impresa facile, qualcosa che sarà una sfida indipendentemente da quanto interesse BF6 genererà quando verrà lanciato a ottobre.

Assicurati di guardare l'ultimo episodio dello spettacolo qui sotto o sul tuo fornitore di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.