Battlefield 6 è libero per una settimana

Se hai voglia di un po' di azione esplosiva, perché non cogliere l'occasione per tuffarti in Battlefield 6 - dato che EA ha reso il multiplayer completamente gratuito - almeno fino al 2 dicembre. Nel periodo di prova sono incluse quattro modalità: Conquest, Team Deathmatch, Sabotage e Breakthrough, che possono essere giocate su tre mappe diverse: Siege of Cairo, Blackwell Fields ed Eastwood. In altre parole, una buona fetta del gioco e di ciò che ha da offrire, e un'opportunità straordinaria per i nuovi arrivati di provarlo.

E se decidi di acquistare il gioco una volta terminato il periodo di prova. Allora tutta la tua progressione si trasferirà e nulla si perderà. Rendendo la transizione senza intoppi. La versione di prova è disponibile in questo momento, sia su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Vuoi provare Battlefield 6 ?