Battlefield 6 Gli sviluppatori anticipano combattimenti navali, piccoli elicotteri e altro ancora

Battlefield 6 Sembra già essere un forte ritorno per il franchise e, quando arriverà alla fine di questa settimana, vedremo se EA ha davvero riportato la serie FPS dall'orlo del baratro alla sua comoda seconda posizione dietro Call of Duty.

Tuttavia, anche se il gioco non è ancora uscito, i fan stanno già guardando avanti, così come gli sviluppatori. L'ultimo aggiornamento della community di Battlefield ci dice che le nostre richieste vengono ascoltate e potremmo vederle prendere vita in futuro.

"Le richieste di guerra navale non sono passate inosservate, né lo sono state le richieste per un certo piccolo elicottero preferito dai fan, plotoni e altro ancora", si legge nel post. "Apprezziamo tutti i vostri suggerimenti e vogliamo che sappiate che stiamo ascoltando. Con la Stagione 1 e la nostra tabella di marcia in arrivo, siamo entusiasti di continuare a costruire un Battlefield che rifletta ciò che i giocatori desiderano. Continueremo a leggere e ascoltare i canali della community e non vediamo l'ora di condividere di più con voi, quindi continuate a ricevere feedback".

Battlefield 6 sembra essere costruito sull'idea che se un numero sufficiente di persone lo chiede a gran voce, alla fine lo otterrà. Quindi, forse presto solcheremo i mari e abbatteremo i nostri nemici in una guerra navale, se ci assicuriamo (in modo educato) che gli sviluppatori sappiano che lo vogliamo.