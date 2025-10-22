Battlefield 6 Il team deluso dal leader della campagna non è stato incluso nei crediti del gioco

HQ

Il co-creatore di Halo, Marcus Lehto, ha criticato EA per non aver incluso il suo ex studio Ridgeline Games nei crediti del recente Battlefield 6. Ridgeline ha lavorato alla campagna narrativa per lo sparatutto di successo e Lehto afferma che i suoi contributi hanno costituito "le fondamenta del gioco".

"Sono deluso nel vedere che molti dei miei ex compagni di squadra di Ridgeline Games non sono stati adeguatamente accreditati nella recente versione di Battlefield 6 ", Lehto ha scritto su LinkedIn (tramite Eurogamer). "Questi talentuosi sviluppatori hanno lavorato instancabilmente per 1 o 2,5 anni, costruendo le fondamenta del gioco, prima che io me ne andassi volontariamente e lo studio venisse successivamente chiuso. Nonostante i loro contributi significativi, la maggior parte di coloro che sono stati licenziati sono stati relegati in una sezione di 'Ringraziamenti speciali' alla fine dei titoli di coda – e molti sono stati omessi del tutto, incluso il sottoscritto".

Lehto ha lasciato lo studio l'anno scorso e poco dopo EA ha chiuso l'intero Ridgeline. Lo sviluppatore veterano ha definito la mossa un "pugno allo stomaco", all'epoca, e sembra solo essersi ulteriormente inasprito su EA a causa di questa controversia sul credito. Nel post di LinkedIn, include un'immagine di come avrebbe voluto che Ridgeline Games fosse stata accreditata. Purtroppo, sembra che EA non lo aggiungerà presto a Battlefield 6.