Battlefield 6 la beta trascina via i giocatori di Call of Duty a frotte

L'hype intorno a Battlefield 6 è stato enorme per diversi mesi e sembra crescere solo con l'avvicinarsi del giorno del rilascio. Molti giocatori online hanno elogiato il gioco per aver offerto un'esperienza più grintosa e realistica rispetto (principalmente) a Call of Duty.

Ciò è diventato particolarmente chiaro durante il periodo beta di Battlefield 6, dove quasi la metà di coloro che hanno partecipato erano giocatori precedentemente attivi in Call of Duty. Più sorprendentemente, questi giocatori non sono tornati all'FPS di successo di Activision dopo aver testato Battlefield.

L'effetto maggiore è stato visto su Steam, dove quasi il 50% dei giocatori che hanno provato entrambi i titoli ha deciso di non tornare a Call of Duty. Su Xbox e PlayStation i numeri sono stati più piccoli ma comunque significativi: circa il 29% dei giocatori Xbox e il 24% dei giocatori PlayStation hanno scelto di non continuare con CoD.

Il risultato è che la beta di Black Ops 7 ora sembra sempre più vuota. Secondo Ampere Analysis, la tendenza è chiara: i giocatori stanno favorendo Battlefield 6. Le lamentele sull'ultimo capitolo di Activision si sono accumulate dall'inizio della beta, con molti che sostengono che il gioco sembra nient'altro che un rimaneggiamento di titoli precedenti. Inoltre, l'imbroglio sembra già dilagante, un problema di cui la comunità non è esattamente entusiasta.

Allora, per quale sei più entusiasta: Battlefield 6 o Black Ops 7?