Battlefield 6 le stagioni non dovrebbero subire altri ritardi come la seconda stagione

Poiché la prima stagione di Battlefield 6 è stata lanciata poco dopo il gioco, il fatto che la seconda stagione sia stata ritardata di circa un mese non è stato esattamente un buon segno per l'arrivo tempestivo dei futuri piani live del gioco. Infatti, dato che il 50% delle stagioni lanciate finora è arrivato in tempo, ci si chiede se questa diventerà una tendenza.

Secondo DICE, parte della più ampia famiglia Battlefield Studios, non sarà così. In una recente intervista, abbiamo parlato con il produttore Phil Girette per capire se siano state adottate misure per evitare ritardi nelle stagioni future, cosa che ci ha spiegato.

"Siamo usciti dal lancio da Battlefield 6, e non abbiamo i migliori risultati per i lanci, ma questa volta è andato abbastanza liscio, quindi siamo contenti di quello. Ma quel lancio richiede anche molto lavoro e tempo. Abbiamo visto i contenuti che avevamo pianificato per la seconda stagione e volevamo solo dargli un po' più di tempo in preparazione per perfezionare le cose e assicurarci di soddisfare le aspettative dei giocatori.

"Ovviamente, una volta pianificate le stagioni, ci sono molte cose che ne derivano, come il lavoro di marketing, assicurandosi che i tempi influenzino non solo il gioco in sé ma molte, molte altre cose. Anche le stagioni future. Assolutamente, dobbiamo assicurarci che questi risultati vengano come previsto e abbiamo preso molte misure diverse in diversi reparti per assicurarci che i giocatori ricevano le stagioni immediatamente una volta che la stagione è prevista per finire."

La seconda stagione probabilmente andrà avanti fino a metà maggio, dato che uscirà domani, 17 febbraio, e poi offrirà due nuove fasi esattamente a un mese di distanza ciascuna. Questo significherà che entro il 17 maggio la Fase 3 sarà attiva per un intero mese, senza dubbio i giocatori saranno ansiosi di qualcosa di nuovo per soddisfare la loro fame di Battlefield.