Battlefield 6 mostra la guerra navale prima della prima della quarta stagione

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Battlefield 6 ha svelato la sua quarta stagione, che riguarda tutta l'impatto sugli spruzzi oceanici e l'aria marina, proprio prima di abbassarsi per evitare una pioggia di colpi di arma da fuoco, dato che la quarta stagione si concentra sulla guerra navale. Una nuova mappa, nuove armi, veicoli e altro ancora costeggiano la costa in questa nuova Stagione del Campo di Battaglia basata sulla spiaggia, che partirà il 21 luglio.

Per cominciare, c'è Tsuru Reef, la nuova mappa in arrivo nella Stagione 4 e, secondo gli sviluppatori, il campo di battaglia più grande di sempre. Ci sono vaste isole dove puoi combattere in piedi, oltre a tanti mari blu profondi in cui perdersi. Naviga il mare agitato con la motovedetta RCB-90 o la RHIB NSW da 7,7 m. Vengono introdotte anche quattro nuove armi, incluso il fucile da cecchino Interdictor.

Più avanti nella stagione, anche Wake Island farà il suo tanto atteso ritorno. Naturalmente, c'è anche una nuova stagione Ranked Battle Royale da scalare, insieme ai contenuti aggiuntivi che arriveranno come parte della nuova stagione navale. Dai un'occhiata al trailer di gameplay qui sotto: