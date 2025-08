Battlefield 6 non arriverà su Nintendo Switch 2

HQ

A differenza di Call of Duty, sembra che Battlefield non si impegnerà con Nintendo Switch 2. Almeno, non nel suo immediato futuro, poiché è stato recentemente confermato che Battlefield 6 non ha attualmente in programma di passare allo Switch 2.

Parlando con Eurogamer, il capo di Battlefield 6 Vince Zampella ha dichiarato che EA "al momento" non ha in programma di rilasciare il gioco su un'altra piattaforma oltre a PC, PS5 e Xbox. Zampella ha notato che quelle piattaforme rappresentavano il luogo in cui si trovava il pubblico principale di Battlefield.

Battlefield 6 sta cercando di riportare il franchise al suo periodo di massimo splendore. Di recente, abbiamo avuto l'opportunità di sederci e mettere le mani sul gameplay del gioco, e potete dare un'occhiata ai nostri pensieri qui. Se vuoi provarlo tu stesso, c'è una beta aperta che inizia il 9 agosto e l'altra il 14.

Battlefield 6 verrà lanciato il 10 ottobre per Xbox Series X/S, PS5 e PC.