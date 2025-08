Battlefield 6 per ottenere nuove modifiche di classe, personalizzazione delle armi e altro ancora per l'open beta

HQ

Battlefield 6 verrà lanciato questo ottobre, ma se vuoi dare un'occhiata al gioco un paio di mesi prima del suo rilascio, allora l'open beta arriva questo fine settimana, il 9 agosto. EA ha recentemente delineato come il gioco sarà diverso rispetto a com'era in Battlefield Labs.

In primo luogo, c'è il dibattito tra armi chiuse e armi aperte. Con i giocatori della vecchia scuola che desiderano un approccio più chiuso alle armi, l'open beta per Battlefield 6 si adatterà a questo e ci offrirà la playlist Closed Weapon Conquest in beta, con progressione XP completa.

Anche le mappe sono state leggermente modificate, poiché gli sviluppatori hanno notato dove i giocatori stanno convergendo e si sono assicurati di aver migliorato il flusso di movimento e il ritmo con cui inizia la battaglia. Anche i danni e il tempo di uccisione sono stati modificati.

L'assalto sembra essere la classe che ha subito il maggior numero di modifiche per l'open beta, poiché EA osserva che, sebbene sia stato popolare tra i medici e i giocatori solitari, vogliono che si senta più adatto anche a una squadra. Tuttavia, l'Ingegnere, il Supporto e il Ricognitore non sono lasciati soli. Recon in particolare sta ricevendo un po' di attenzione, poiché il suo addestramento Pathfinder è stato sostituito con Spec Ops, che si concentra maggiormente sulla funzione stealth di Recon.

Battlefield 6 verrà lanciato il 10 ottobre per Xbox Series X/S, PS5 e PC.