Battlefield 6 presenterà un controverso matchmaking basato sulle abilità al momento del lancio

Battlefield 6 avrà una sorta di matchmaking basato sulle abilità al momento del lancio. Il matchmaking basato sull'abilità o SBMM è diventato un argomento piuttosto caldo negli ultimi anni, poiché in alcuni giochi incasella i giocatori in determinati gruppi di abilità, senza mai lasciarli calpestare o calpestare.

Tuttavia, sembra che EA non stia andando all-in su SBMM con Battlefield 6. Secondo Insider Gaming, il nuovo Battlefield utilizzerà alcuni fattori di abilità, ma è solo una delle aree chiave per i suoi determinanti di matchmaking, che sono:



Ping



Posizione del giocatore



Disponibilità del server



Fattore di abilità



L'SBMM varierà anche a seconda della modalità di gioco e del numero di giocatori. Si noti che questo può avere un impatto anche sulle squadre che vedrai, poiché EA cerca di trovare un equilibrio tra i tipi di giocatori che atterrano nelle squadre nell'ampia azione multiplayer di Battlefield.

Sembra che EA non voglia semplicemente buttare via ogni sforzo in un unico posto allo stesso tempo, almeno per ora. Dovremo aspettare e vedere come verrà implementato il SBMM nel nuovo Battlefield quando verrà lanciato entro la fine dell'anno.

Battlefield 6 verrà lanciato il 10 ottobre per PS5, PC e Xbox Series X/S.